Як харчування впливає на наш зір: розкрито основні особливості

Олена Козлова FoodOboz 15:00, 26.05.2020

Здоров'я очей багато в чому залежить від збалансованої дієти: деякі продукти здатні захистити зір і запобігти різним захворюванням.

Нестача вітамінів і низьке споживання мінеральних солей з плином часу можуть обмежити функціональність очей або підкреслити вже присутні патології. Щоб цього уникнути необхідно додати в свій раціон зелені листові овочі, жовті та помаранчеві фрукти, сою і її похідні, яйця, рибу, сухофрукти і шоколад.

OBOZREVATEL спільно з blogunisalute.it пропонує детальніше ознайомитися з тим, які саме вітаміни та мінерали містяться в цих продуктах, а також яким захворюванням вони можуть запобігти.

Як уже згадувалося, вітаміни і мінерали є дуже важливими живильними речовинами для зору: правильне споживання цих елементів фактично допомагає боротися з дегенеративними захворюваннями, хронічними патологіями, а в деяких випадках – навіть з пухлинами. Щоб бути здоровими, нашим очам потрібні:

  • вітаміни С, D, Е

  • антиоксиданти, які уповільнюють окислення інших речовин, присутніх в організмі людини, тим самим запобігаючи старінню клітин

  • бета-каротин, лютеїн і зеаксантин – органічні пігменти, що належать до сімейства каротиноїдів, які мають чудові антиоксидантні властивості

  • омега-3 – незамінні жирні кислоти

  • флавоноїди – рослинні пігменти

  • ресвератрол – ароматичне з'єднання

  • цинк – мінерал, який присутній в організмі в невеликих кількостях, але обов'язково повинен бути включений в раціон

Ба більше, завдяки здоровій і збалансованій дієті можна запобігти або, наскільки це можливо, контролювати такі захворювання, як:

  • глаукома

  • катаракта

  • помутніння кришталика або дегенерація сітківки

  • жорсткість і дегенерація зорового нерва

  • вікова макулярна дегенерація

  • проблеми з сутінковим зором (нічна сліпота)

  • діабетична ретинопатія

  • сухість очей

  • короткозорість

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, який продукт знижує ризик серцевих захворювань

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