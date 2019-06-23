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Як готувати полуничне варення: найпростіший покроковий рецепт з фото

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У червні традиційно спостерігається пік сезону полуниці, в зв'язку з чим актуальні рецепти різних страв з цією ягодою, і інструкції, як приготувати полуничне варення на зиму.

На OBOZREVATEL.Smak є простий покрокової рецепт, з яким навіть починаюча господиня зможе приготувати десерт.

Як готувати полуничне варення: найпростіший покроковий рецепт з фото

Відзначається, що полуничне у багатьох є улюбленим видом варення, оскільки має ніжний солодкий смак, в той час як серед інших його плюсів можна згадати швидкість і легкість приготування, довгий термін зберігання.

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Як готувати полуничне варення: найпростіший покроковий рецепт з фото

Для базового рецепта полуничного варення потрібні цілі промиті ягоди, цукор і лимон, при цьому, безпосередні витрати за часом складають всього 20 хвилин (хоча і потрібно буде дати полуниці кілька годин проваритися перед закочуванням).

Дивіться детальний покроковий рецепт приготування варення з полуниці з фотографіями на нашому сайті за цим посиланням.

Як готувати полуничне варення: найпростіший покроковий рецепт з фото

Варто зауважити, що раніше також публікувався рецепт полуничного варення з пелюстками троянд, - виходить досить незвичайний, але ароматний десерт.

Якщо ж ви віддаєте перевагу свіжим ягодам, дивіться на OBOZREVATEL.Smak добірку п'яти кращих літніх рецептів десертів з полуниці, - вона неймовірно популярна серед читачів.

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