Як готувати американські панкейкі: рецепт від професіонала

Американські панкейкі, своєрідний вид млинців, - легке і ніжне блюдо, яке при правильному приготуванні має всі шанси стати улюбленим.

Їх рецепт представила кулінарна оглядач Фелісіті Клоук, повідомляє The Guardian.

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Відзначається, що потрібно: 115 г кукурудзяного борошна, 115 г звичайної борошна (можна брати все борошно звичайне, але кукурудза дає млинцям прекрасний, жовтий колір і солодкий смак), 300 мл знежирених вершків, 100 мл молока, 45 г розтопленого вершкового масла, 1 яйце, 2 столові ложки цукру, чайна ложка розпушувача, половину чайної ложки соди, чверть чайної ложки солі.

Покладіть у велику миску борошно, кукурудзяне борошно, сіль, цукор, розпушувач, соду і перемішайте.

В іншій мисці збийте молоко, вершки і яйце, після чого додайте до них дві столові ложки розтопленого вершкового масла.

Змішати вміст обох мисок, поки не зникнуть сухі грудочки (важливо змішати не дуже сильно).

Розігріти на середньому вогні велику сковороду, змастити її тонким шаром масла, коли вона стане гарячою, то ложкою сформувати кружки тіста по 5-8 сантиметрів, залишаючи між ними досить місця.

Готувати, поки панкейкі не стануть сухими і пористими зверху, це займе близько трьох хвилин, після чого перевернути і смажити ще пару хвилин.

Подавати відразу або ж підтримувати їх теплими до трапези, - можна скомбінувати їх з кленовим сиропом, беконом, фруктами, ягодами, шоколадом.

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