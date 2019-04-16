Як Джону Сноу повідомити Данерис карколомну новину та не засмутити її? Допоможе цей десерт!

У тексті про те, що в першій серії 8 сезону Гри престолів Джон Сноу дізнався, що він (УВАГА: СПОЙЛЕР !!!) законний спадкоємець Залізного трону.

Судячи з усього, у другій серії про це дізнається Данерис, яка зараз думає, що вона королева та законний претендент на Залізний трон.

OBOZREVATEL.Smak припускає, що Джон Сноу, перш ніж говорити Штормонародженій, що справжній спадкоємець – він, повинен пригостити її смачним десертом.

Торт "Рафаелло"

Складові:

1. Яйця – 6 шт.

2. Сіль – 1/2 ч. Л.

3. Цукор – 200 м

4. Мигдаль – 100 м

5. Пшеничне борошно – 125 м

6. Екстракт ванілі – 1/4 ч. Л.

7. Білий шоколад – 200 м

8. Сир "Маскарпоне" - 250 м

9. Вершки 33% - 550 мл.

10. Цукрова пудра – 100 м

11. Кокосове молоко – 150 мл.

12. Кокосова стружка – 200 м

Для бісквіта візьміть 6 яєць кімнатної температури. Відокремте білки від жовтків в різні миски. Додайте до білків дрібку солі та збийте міксером. Додавайте цукор поступово і продовжуйте збивати міксером протягом 5 хвилин. До жовтків додайте декілька крапель мигдальної есенції та збийте міксером. Відправте їх до білків та добре перемішайте на повільній швидкості. Далі додайте борошно та пелюстки мигдалю. Перемішайте лопаткою до однорідної консистенції. Візьміть форму на 22 см.і застеліть її пергаментом, боки та дно можна трохи змастити маслом. Далі перелийте тісто в форму і відправте в нагріту до 200 градусів духовку на 45-50 хвилин. Потім дайте бісквіту охолонути, не знімайте при цьому обідок форми. Змішайте разом шматочки білого шоколаду і 100 мл. вершків. Розтопіть на парі або в мікрохвильовій печі до однорідної маси. Вершки 33% збийте в міксері разом з цукровою пудрою. У сир Маскарпоне додайте дрібку солі та збийте. Потім змішайте разом з топленим шоколадом і вершками. Додайте 3-4 ст. ложки кокосової стружки, перемішайте. У кокосове молоко вам необхідно додати 3 ст. л. цукру і перемішати. Готовий бісквіт розрізати на три коржі. Кожен корж просочіть кокосовим молоком, потім змастіть його кремом, аналогічно з іншими коржами. Бока та верхівку торта посипте уздовж кокосовою стружкою, на середину викладіть кілька цукерок Рафаелло. Торт повинен просочитися 3-4 години, потім його можна подавати до столу (читайте також інші рецепти торта "Рафаелло").

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