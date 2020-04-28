Як довго живуть свіжі овочі та зелень

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, де, як і скільки часу зберігати фрукти, щоб вони довше зберігали свіжість, оскільки холодильник не завжди є найкращим місцем для їх збереження.

Сьогодні за сприянням elespanol.com OBOZREVATEL дає корисні поради щодо зберігання овочів і зелені.

Скільки часу зберігаються свіжі овочі

3-5 днів: мангольд, базилік свіжий, кучерява капуста, нарізана цибуля, свіжий зелений лук, коріандр, ескарол, спаржа, пак-чой, помідори.

5-7 днів: артишоки, баклажани, брокколі, кабачки, гарбуз нарізаний, цибуля-шалот, гриби, брюссельська капуста, цвітна капуста, ендівій, свіжий горох, кріп, салат латук, молода картопля, болгарський перець, цибуля-порей, редис, рукола.

Більше 2 тижнів: селера, батат, гарбуз (ціла), цибуля (цілий), пастернак, імбир, ломбард (капуста червона), ріпа, картопля, буряк, капуста, розмарин, чебрець, морква.

Як і де зберігати свіжі овочі

Свіжий базилік, зелена цибуля, брокколі, спаржа, цибуля-порей, фенхель і селера зберігаються в холодильнику протягом кількох днів, якщо поставити стебла в стакан з водою, ніби це квіти.

Цибуля, картопля і батат – в сухому, прохолодному, темному і добре провітрюваному місці, окремо один від одного. Цибулю порізану слід зберігати в холодильнику, загорнутою в поліетиленову плівку.

Кабачки і гарбуз потрібно залишити в прохолодному місці з низькою освітленістю, але якщо вони порізані – тільки в холодильнику.

Баклажани треба покласти в контейнер, а потім в холодильник, щоб захистити їх від вологи. Те ж саме стосується перцю, буряка, редису і артишоків, проте останні два краще зберігати без листя, загорнувши в паперовий рушник.

Гриби зберігаються протягом декількох днів, але краще вживати їх найближчим часом.

Капусту, в тому числі кольорову і червону, краще покласти в холодильник або якесь прохолодне і сухе місце.

Листові зелені овочі – мангольд, шпинат, салат, пак-чой можна зберігати в ящику холодильника протягом тижня, загорнувши в лист кухонної паперу.

Помідори слід залишити в прохолодному і сухому місці.

Рукола найкраще збережеться, якщо покласти її в контейнер зі шматком вологого кухонної паперу. Те ж саме стосується брюссельської капусти, свіжого гороху, ендівія, моркви, пастернаку і ріпи.