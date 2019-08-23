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Як добре ви знаєтеся на варениках? Смачний тест

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Вареники: ну який святковий стіл, анекдот про козаків або цитування Гоголя обійдеться без культової страви української кухні? Особливо напередодні Дня Незалежності.

Вареники з ресторану VarenykyNow

Вареники з ресторану VarenykyNow

Разом з новим закладом Дмитра Борисова VarenykyNow ми підготували тест, який, можливо, відкриє для вас вареники з нового боку.

Думаємо, після цього тесту вам дуже захотілося вареників. Не зволікайте - йдіть в VarenykyNow і вибирайте улюблений смак головного українського страви.

Також пропонуємо пройти тест OBOZREVATEL, присвячений устриць.

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Місце
Україна
Теги
їжа тести рецепт
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