Як добре ви знаєтеся на варениках? Смачний тест

Вареники: ну який святковий стіл, анекдот про козаків або цитування Гоголя обійдеться без культової страви української кухні? Особливо напередодні Дня Незалежності.
Вареники з ресторану VarenykyNow
Разом з новим закладом Дмитра Борисова VarenykyNow ми підготували тест, який, можливо, відкриє для вас вареники з нового боку.
Думаємо, після цього тесту вам дуже захотілося вареників. Не зволікайте - йдіть в VarenykyNow і вибирайте улюблений смак головного українського страви.
Також пропонуємо пройти тест OBOZREVATEL, присвячений устриць.
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