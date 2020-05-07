Як дієтолог готує овочі: такого ви ще не куштували

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Рецептом в соцмережі Facebook поділилася лікар-дієтолог Світлана Фус.

ОВОЧІ В АПЕЛЬСИНОВОМУ СОКУ

Інгрідієнти

брокколі - 400 гр,

морква - 400 гр,

апельсин - 1 шт,

олія - 1 ст.л.

сіль за смаком,

перець чорний мелений - за смаком,

спеції - за смаком.

Приготування

Моркву миємо, чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Брокколі миємо і розбираємо на суцвіття. Овочі готуємо на парі до готовності. У сковороді нагріваємо олію і викладаємо в неї брокколі і моркву.

Додаємо за смаком сіль, перець, прованські трави і апельсиновий сік, вичавлений з одного апельсина. Доводимо сік до кипіння і тушкуємо овочі кілька хвилин. Знімаємо сковороду з вогню, додаємо цедру одного апельсина.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.