Як дієтолог готує овочі: такого ви ще не куштували

Олена Коваленко FoodOboz 13:00, 7.05.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Рецептом в соцмережі Facebook поділилася лікар-дієтолог Світлана Фус.

ОВОЧІ В АПЕЛЬСИНОВОМУ СОКУ

Інгрідієнти

  • брокколі - 400 гр,

  • морква - 400 гр,

  • апельсин - 1 шт,

  • олія - 1 ст.л.

  • сіль за смаком,

  • перець чорний мелений - за смаком,

  • спеції - за смаком.

Приготування

Моркву миємо, чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Брокколі миємо і розбираємо на суцвіття. Овочі готуємо на парі до готовності. У сковороді нагріваємо олію і викладаємо в неї брокколі і моркву.

Додаємо за смаком сіль, перець, прованські трави і апельсиновий сік, вичавлений з одного апельсина. Доводимо сік до кипіння і тушкуємо овочі кілька хвилин. Знімаємо сковороду з вогню, додаємо цедру одного апельсина.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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