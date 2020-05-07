Як дієтолог готує овочі: такого ви ще не куштували

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.
Рецептом в соцмережі Facebook поділилася лікар-дієтолог Світлана Фус.
ОВОЧІ В АПЕЛЬСИНОВОМУ СОКУ
Інгрідієнти
брокколі - 400 гр,
морква - 400 гр,
апельсин - 1 шт,
олія - 1 ст.л.
сіль за смаком,
перець чорний мелений - за смаком,
спеції - за смаком.
Приготування
Моркву миємо, чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Брокколі миємо і розбираємо на суцвіття. Овочі готуємо на парі до готовності. У сковороді нагріваємо олію і викладаємо в неї брокколі і моркву.
Додаємо за смаком сіль, перець, прованські трави і апельсиновий сік, вичавлений з одного апельсина. Доводимо сік до кипіння і тушкуємо овочі кілька хвилин. Знімаємо сковороду з вогню, додаємо цедру одного апельсина.
Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.
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