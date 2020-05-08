Ягоди, яблука і чай проти хвороби Альцгеймера: результати нового дослідження

Люди похилого віку, які споживають мало продуктів, що містять флавоноїди (ягоди, яблука, чай), більш схильні до розвитку хвороби Альцгеймера і деменції.

До такого висновку дійшли вчені з Дослідницького центру з проблем старіння при Університеті Тафтса (США), повідомляє sciencedaily.com.

В епідеміологічному дослідженні, опублікованому 5 травня 2020 року в Американському журналі клінічного харчування, брали участь 2800 осіб у віці 50 років і старше. Вивчався довгостроковий зв'язок (протягом 20 років) між вживанням в їжу продуктів, що містять флавоноїди, ризиком розвитку хвороби Альцгеймера (AD) і пов'язаною з нею деменцією (ADRD).

Флавоноїди – це природні речовини рослинного походження, які містяться в фруктах і овочах (груші, яблука, ягоди, цибуля), темному шоколаді, а також напоях на основі рослин (чай і вино). Вони мають різні переваги для здоров'я, включаючи зменшення запалень.

Дослідницька група визначила, що низьке споживання трьох типів флавоноїдів було пов'язано з вищим ризиком деменції (ADRD) в порівнянні з тими, хто з'їдав їх найбільше. Зокрема:

- Низьке споживання флавонолів (яблук, груш і чаю) з подвійним ризиком розвитку ADRD.

- Низьке споживання антоціанів (чорниця, полуниця і червоне вино) з чотириразовим ризиком розвитку ADRD.

- Низьке споживання флавоноїдних полімерів (яблука, груші та чай) з подвійним ризиком розвитку ADRD.

Результати були аналогічні й для хвороби Альцгеймера (AD).

"Дослідження дає уявлення про те, як дієта з плином часу може бути пов'язана з погіршенням когнітивних функцій людини, оскільки ми змогли подивитися на споживання флавоноїдів за багато років до постановки діагнозу деменції в учасників", – сказав Пол Жак, старший автор і епідеміолог в Дослідницькому центрі з проблем старіння.

Оскільки в даний час немає ефективних ліків для лікування хвороби Альцгеймера, профілактика захворювань з допомогою здорового харчування є важливим фактором.

Знайте, що зелений чай і ягоди є гарними джерелами флавоноїдів. 1 чашки чаю на день або деяких ягід 2-3 рази на тиждень буде достатньо для підтримання високого рівня захисту.

Відповідно до думки вчених, 50 років – приблизний вік, в якому дані були вперше проаналізовані для учасників, і це ще не надто пізно, щоб внести позитивні зміни в дієту. Ризик слабоумства починає зростати з 70 років, тому головне, наближаючись до 50 років або трохи вище, почати думати про здорову дієту, якщо цього не зробили раніше.

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