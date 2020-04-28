Яблучний сидр: чим корисний і як використовувати

Якщо яблука є найпопулярнішим в Україні фруктом, то яблучний сидр по праву входить до п'ятірки улюблених слабоалкогольних напоїв. І не тільки через свіжий смак і приємний аромат. Цей максимально натуральний напій може ще і допомогти підправити здоров'я, а також стане основою для приготування смачного обіду.

OBOZREVATEL разом з Алкогольно-безалкогольним комбінатом Дніпро, який виробляє сидр ТМ Браво, пропонують читачам дізнатися про дивовижні властивості яблучного сидру – і спробувати використовувати його в кулінарії.

Сидр ТМ Браво

Цілющі властивості сидру

Сидр – це всього лише яблучний сік, який забродив - скажуть багато хто з нас. І будуть і праві, і неправі одночасно. Адже крім знайомої всім нам дивноъ здатносты сидру втамовувати спрагу в спеку, цей слабоалкогольний напій має ряд корисних властивостей.

Наприклад, яблучна кислота, що міститься в сидры, має антисептичні властивості і відмінно винищує бактерії, які живуть у роті . Крім того, сидр є джерелом антиоксидантів, а також вітамінів С, А, Е, І, корисних макро- і мікроелементів, пектинів, дубильних речовин.

Більше того: регулярне вживання сидру може покращувати засвоєння їжі, сприяти очищенню організму від непотрібних жирів і кислот, поліпшенню мікрофлори кишечника. А про його благотворний вплив на людей, які страждають від депресії, підвищеної втоми і нудьги відомо не одне століття.

Завдяки високому вмісту вітаміну С, сидр особливо корисно вживати у міжсезоння, щоб допомогти організму чинити опір до простудних захворювань і поповнювати запаси корисних речовин.

Окремі дослідження свідчать також про благотворний вплив сидру у розумних дозах на еластичність стінок судин і зниження рівня холестерину.

До речі, для жінок сидр буде особливо цікавий тим, що його вживання допомагає уповільнювати процеси старіння шкіри і позитивно впливає на колір обличчя і здоров'я волосся.

При цьому, всупереч розповсюдженій думці, сидр можна не тільки пити. З його допомогою можна також приготувати розкішний обід. Один з варіантів меню, що включає виключно страви з сидром ТМ Браво, OBOZREVATEL разом з АБК Дніпро пропонує приготувати і вам.

1 блюдо: яблучний суп

Складові:

Яблука (кисло-солодкі) - 2 шт.

Картопля - 2 шт.

Яблучний сидр Браво - 1 стакан

Вода - 2/3 склянки

Сіль - за смаком

Чебрець сушений

Вершки 35% - 100 мл.

Ріпчаста цибуля - 1 шт.

Масло вершкове - 2 ст. л.

Сир напівтвердий - 50 г.

Очистіть і наріжте кубиками цибулю. Обсмажте її в сотейнику на соняшниковій олії до м'якості. Додайте туди порізану кубиками картоплю, залийте водою – і варіть. Коли картопля стане м'якою, влийте у сотейник сидр, додайте чебрець і сіль – і готуйте ще хвилин 15.

Яблука очистіть від шкірки, наріжте кубиками, додайте в киплячий суп – і проваріть ще 5-7 хвилин.

За бажання готовий суп можна перетворити у пюре за допомогою блендера. Далі – додайте вершки і покладіть нарізаний шматочками сир. Як тільки сир розплавиться - суп готовий: знімайте його з плити, розливайте по тарілках, прикрасьте скибочками яблук – і подавайте до столу.

2 блюдо: буженина з цибулево-сидровим соусом

Складові:

Буженина - 500 г

Овочевий бульйон - 100 мл

Червона цибуля - 4 головки

Часник - 8 зубчиків

Кукурудзяне борошно - 1 столова ложка

Сидр ТМ Браво- 100 мл

Петрушка - 20 г

Вершкове масло - 50 г

Нарізану півкільцями цибулю обсмажте на вершковому маслі до м'якості. Додайте подрібнений часник – і просмажте ще пару хвилин. Після – влийте на сковорідку сидр і овочевий бульйон, протушкуйте на сильному вогні 5-7 хвилин, безперервно помішуючи.

Зменшіть вогонь і додайте у цибульний соус кукурудзяну муку, розведену водою в співвідношенні 1:1. Коли будете вливати борошняну суміш, користуйтеся віночком. Протушкуйте 1-2 хвилини.

Обсмажте нарізану товстими скибочками буженину (бажано, на грилі). В соус додайте подрібнену петрушку і сіль за смаком.

Подавайте м'ясо з соусом.

Десерт: карамелізовані яблука під соусом із сидру

Складові:

Вершкове масло - 3 столові ложки

Цукор - 3 столові ложки

Яблука сорту "голден" - 5 штук

Мелена кориця - ½ чайної ложки

Сидр ТМ Браво - 0,3 склянки

Кукурудзяний крохмаль - ½ чайної ложки

Терта лимонна цедра - ¼ чайної ложки

Очищені від шкірки і серцевини яблука наріжте невеликими кубиками. На середньому вогні розтопіть вершкове масло у великій скороворідці. Помістіть туди ж яблука і 1 ст л цукру. Обсмажте протягом 6-8 хвилин, поки яблука не стануть м'якими.

Всипте у сковорідку цукор, що залишився, покладіть лимонну цедру і корицю. Акуратно перемішайте і залиште на вогні ще на пару хвилин – до того, як цукор почне карамелізуватися.

Перекладіть яблука в посуд, в якіому будете подавати десерт. А у сковорідку влийте сидр, прокип'ятіть вміст на сильному вогні 1-3 хвилини, поки соус злегка не загусне.

Розведіть крохмаль у невеликій кількості води, додайте в соус.

Приготованим соусом полийте яблука і відразу ж подавайте до столу.

Напій: глінтвейн із сидру з мандаринами

Складові:

Сидр Браво – 1 л.

Мандарини - 2-3 шт.

Цукор коричневий - 50г

Бадьян - 3 зірочки

Гвоздика (бутони) - 10 шт.

Кориця - 1 паличка

Імбир свіжий - 2-3 см.

Мандарини очистіть і розділіть на дольки, максимально прибравши білі плівочки. Наріжте дольки шматочками і складіть в каструлю. Туди ж влийте 200 мл сидру.

Візьміть 50 г коричневого цукру. На дрібній тертці потріть очищений корінь імбиру. Приготуйте паличку кориці, зірочки бадьяна і бутони гвоздики. Помістіть цукор і спеції в каструлю. Доведіть до кипіння і проваріть на слабкому вогні 5 хвилин.

Далі додайте сидр, що залишився, і нагрійте майже до кипіння: постарайтеся не дати закипіти вашому глінтвейну.

Зніміть з плити, накрийте кришкою і залиште на 10-15 хвилин. Далі розливайте у термостійкі келихи – і пийте гарячим.