Яблучний сидр: чим корисний і як використовувати
Якщо яблука є найпопулярнішим в Україні фруктом, то яблучний сидр по праву входить до п'ятірки улюблених слабоалкогольних напоїв. І не тільки через свіжий смак і приємний аромат. Цей максимально натуральний напій може ще і допомогти підправити здоров'я, а також стане основою для приготування смачного обіду.
OBOZREVATEL разом з Алкогольно-безалкогольним комбінатом Дніпро, який виробляє сидр ТМ Браво, пропонують читачам дізнатися про дивовижні властивості яблучного сидру – і спробувати використовувати його в кулінарії.
Цілющі властивості сидру
Сидр – це всього лише яблучний сік, який забродив - скажуть багато хто з нас. І будуть і праві, і неправі одночасно. Адже крім знайомої всім нам дивноъ здатносты сидру втамовувати спрагу в спеку, цей слабоалкогольний напій має ряд корисних властивостей.
Наприклад, яблучна кислота, що міститься в сидры, має антисептичні властивості і відмінно винищує бактерії, які живуть у роті . Крім того, сидр є джерелом антиоксидантів, а також вітамінів С, А, Е, І, корисних макро- і мікроелементів, пектинів, дубильних речовин.
Більше того: регулярне вживання сидру може покращувати засвоєння їжі, сприяти очищенню організму від непотрібних жирів і кислот, поліпшенню мікрофлори кишечника. А про його благотворний вплив на людей, які страждають від депресії, підвищеної втоми і нудьги відомо не одне століття.
Завдяки високому вмісту вітаміну С, сидр особливо корисно вживати у міжсезоння, щоб допомогти організму чинити опір до простудних захворювань і поповнювати запаси корисних речовин.
Окремі дослідження свідчать також про благотворний вплив сидру у розумних дозах на еластичність стінок судин і зниження рівня холестерину.
До речі, для жінок сидр буде особливо цікавий тим, що його вживання допомагає уповільнювати процеси старіння шкіри і позитивно впливає на колір обличчя і здоров'я волосся.
При цьому, всупереч розповсюдженій думці, сидр можна не тільки пити. З його допомогою можна також приготувати розкішний обід. Один з варіантів меню, що включає виключно страви з сидром ТМ Браво, OBOZREVATEL разом з АБК Дніпро пропонує приготувати і вам.
1 блюдо: яблучний суп
Складові:
Яблука (кисло-солодкі) - 2 шт.
Картопля - 2 шт.
Яблучний сидр Браво - 1 стакан
Вода - 2/3 склянки
Сіль - за смаком
Чебрець сушений
Вершки 35% - 100 мл.
Ріпчаста цибуля - 1 шт.
Масло вершкове - 2 ст. л.
Сир напівтвердий - 50 г.
Очистіть і наріжте кубиками цибулю. Обсмажте її в сотейнику на соняшниковій олії до м'якості. Додайте туди порізану кубиками картоплю, залийте водою – і варіть. Коли картопля стане м'якою, влийте у сотейник сидр, додайте чебрець і сіль – і готуйте ще хвилин 15.
Яблука очистіть від шкірки, наріжте кубиками, додайте в киплячий суп – і проваріть ще 5-7 хвилин.
За бажання готовий суп можна перетворити у пюре за допомогою блендера. Далі – додайте вершки і покладіть нарізаний шматочками сир. Як тільки сир розплавиться - суп готовий: знімайте його з плити, розливайте по тарілках, прикрасьте скибочками яблук – і подавайте до столу.
2 блюдо: буженина з цибулево-сидровим соусом
Складові:
Буженина - 500 г
Овочевий бульйон - 100 мл
Червона цибуля - 4 головки
Часник - 8 зубчиків
Кукурудзяне борошно - 1 столова ложка
Сидр ТМ Браво- 100 мл
Петрушка - 20 г
Вершкове масло - 50 г
Нарізану півкільцями цибулю обсмажте на вершковому маслі до м'якості. Додайте подрібнений часник – і просмажте ще пару хвилин. Після – влийте на сковорідку сидр і овочевий бульйон, протушкуйте на сильному вогні 5-7 хвилин, безперервно помішуючи.
Зменшіть вогонь і додайте у цибульний соус кукурудзяну муку, розведену водою в співвідношенні 1:1. Коли будете вливати борошняну суміш, користуйтеся віночком. Протушкуйте 1-2 хвилини.
Обсмажте нарізану товстими скибочками буженину (бажано, на грилі). В соус додайте подрібнену петрушку і сіль за смаком.
Подавайте м'ясо з соусом.
Десерт: карамелізовані яблука під соусом із сидру
Складові:
Вершкове масло - 3 столові ложки
Цукор - 3 столові ложки
Яблука сорту "голден" - 5 штук
Мелена кориця - ½ чайної ложки
Сидр ТМ Браво - 0,3 склянки
Кукурудзяний крохмаль - ½ чайної ложки
Терта лимонна цедра - ¼ чайної ложки
Очищені від шкірки і серцевини яблука наріжте невеликими кубиками. На середньому вогні розтопіть вершкове масло у великій скороворідці. Помістіть туди ж яблука і 1 ст л цукру. Обсмажте протягом 6-8 хвилин, поки яблука не стануть м'якими.
Всипте у сковорідку цукор, що залишився, покладіть лимонну цедру і корицю. Акуратно перемішайте і залиште на вогні ще на пару хвилин – до того, як цукор почне карамелізуватися.
Перекладіть яблука в посуд, в якіому будете подавати десерт. А у сковорідку влийте сидр, прокип'ятіть вміст на сильному вогні 1-3 хвилини, поки соус злегка не загусне.
Розведіть крохмаль у невеликій кількості води, додайте в соус.
Приготованим соусом полийте яблука і відразу ж подавайте до столу.
Напій: глінтвейн із сидру з мандаринами
Складові:
Сидр Браво – 1 л.
Мандарини - 2-3 шт.
Цукор коричневий - 50г
Бадьян - 3 зірочки
Гвоздика (бутони) - 10 шт.
Кориця - 1 паличка
Імбир свіжий - 2-3 см.
Мандарини очистіть і розділіть на дольки, максимально прибравши білі плівочки. Наріжте дольки шматочками і складіть в каструлю. Туди ж влийте 200 мл сидру.
Візьміть 50 г коричневого цукру. На дрібній тертці потріть очищений корінь імбиру. Приготуйте паличку кориці, зірочки бадьяна і бутони гвоздики. Помістіть цукор і спеції в каструлю. Доведіть до кипіння і проваріть на слабкому вогні 5 хвилин.
Далі додайте сидр, що залишився, і нагрійте майже до кипіння: постарайтеся не дати закипіти вашому глінтвейну.
Зніміть з плити, накрийте кришкою і залиште на 10-15 хвилин. Далі розливайте у термостійкі келихи – і пийте гарячим.