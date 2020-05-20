Яблучний штрудель з лаваша: авторський рецепт від дієтолога

Олена Коваленко FoodOboz 08:00, 20.05.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в соцмережі Facеbook поділилася лікар-дієтолог Світлана Фус.

ЯБЛУЧНИЙ ШТРУДЕЛЬ З ЛАВАША

Інгрідієнти

  • яблука - 3 шт,

  • масло вершкове - 50 г,

  • кориця - 1 ч.л.,

  • сухофрукти - 50 г,

  • ваніль - за смаком,

  • лаваш - 1 шт.

Приготування

Яблука для штруделя очищаємо від шкірки і видаляємо серцевину. Нарізаємо кубиками. Сухофрукти потрібно попередньо замочити, обсушити, дрібно нарізати подрібнити у блендері. Перекладаємо яблука в миску, додаємо шматочки вершкового масла, корицю, ваніль і пюре з сухофруктів.

Перемішуємо масу та викладаємо к розігріту сковорідку. Тушкуємо протягом 5 хвилин. Лаваш розрізаємо вздовж навпіл і викладаємо на його край яблука. Підгортаємо краї і складаємо лаваш конвертиком. Викладаємо штрудель з лаваша на розігріту сковорідку і підсмажуємо протягом 2-3 хвилини.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

"Прогнози добрі": Мазур заявила про повернення на телеекрани після лікування раку

Зеленський назвав мера Черкас Бондаренка "бандитом": той покликав президента "на розбірки"

Дніпро атакують кліщі: чим небезпечно і як уберегтися

"Платіжки стали меншими!" Зеленський посперечався з журналісткою про "кінець епохи бідності"

Швеція опинилася в лідерах за смертністю в Європі: країна не вводила карантин