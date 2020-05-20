Яблучний штрудель з лаваша: авторський рецепт від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в соцмережі Facеbook поділилася лікар-дієтолог Світлана Фус.

ЯБЛУЧНИЙ ШТРУДЕЛЬ З ЛАВАША

Інгрідієнти

яблука - 3 шт,

масло вершкове - 50 г,

кориця - 1 ч.л.,

сухофрукти - 50 г,

ваніль - за смаком,

лаваш - 1 шт.

Приготування

Яблука для штруделя очищаємо від шкірки і видаляємо серцевину. Нарізаємо кубиками. Сухофрукти потрібно попередньо замочити, обсушити, дрібно нарізати подрібнити у блендері. Перекладаємо яблука в миску, додаємо шматочки вершкового масла, корицю, ваніль і пюре з сухофруктів.

Перемішуємо масу та викладаємо к розігріту сковорідку. Тушкуємо протягом 5 хвилин. Лаваш розрізаємо вздовж навпіл і викладаємо на його край яблука. Підгортаємо краї і складаємо лаваш конвертиком. Викладаємо штрудель з лаваша на розігріту сковорідку і підсмажуємо протягом 2-3 хвилини.

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