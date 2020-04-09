Волоські горіхи: як їх вживати, щоб отримати більше користі

Волоські горіхи живлять і дають енергію. Вони містять хороші жири, білки і волокна, вітаміни і антиоксиданти, тому їх обов'язково потрібно вводити в свій раціон.

Волоський горіх сприяє благополуччю серця і артерій завдяки наявності:

⁃ вітаміну Е, потужного антиоксиданту, який захищає організм від вільних радикалів;

⁃ омега-3 і поліфенолів, поліпшують кровообіг;

⁃ аргініну, який зберігає кровоносні судини еластичними.

Крім того, вітамін Е, що міститься у волоських горіхах, допомагає підвищити рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ), в той час як олеїнова кислота знижує рівень тригліцеридів і "поганого" холестерину (ЛПНЩ).

Вживання волоських горіхів регулярно підсилює мікробіоту, сприяє травленню, запобігає набрякам і сприяє зниженню ваги, нагадує італійське видання riza.it.

Getty

Щоб засвоїти всі корисні речовини, дайте їм вбратися

Замочування волоських горіхів протягом 12 годин у великій кількості води і 2 столових ложок солі дозволяє їх "активувати", видаляючи фітинову кислоту, яка не шкідлива, але може перешкоджати засвоєнню кальцію, заліза та цинку. При цьому воду можна міняти кожні 3-6 годин. Потім ви повинні промити горіхи під струменем води і їсти їх мокрими або висушеними за допомогою сушарки.

Жменя волоських горіхів відганяє голод і втому

Getty

Форма плоду, подібна до форми мозку, дозволяє зрозуміти, наскільки добре волоський горіх може впливати на орган, який так схожий на нього. Фактично, 4-5 горіхів стимулюють мозок в разі розумової втоми і гострого стресу. Така ж кількість, завдяки дозі білків, які вони містять, є ідеальною закускою, щоб поповнити енергію і відчувати ситість між прийомами їжі.

Виграшні комбінації разом з бобовими і вівсяними пластівцями

Getty

Для кращого сніданку замочіть на ніч 1 чашку очищених волоських горіхів, потім промийте і змішайте з 3 чашками води. Процідіть і вилийте в скляну пляшку: протягом 4-5 днів у вас буде здорове горіхове молоко. Його краще пити, збагаченим 2 столовими ложками цільнозернових вівсяних пластівців, в супроводі йогурту і сезонних фруктів.

Інший ідеальний варіант складається з бобових і горіхів, тому що вони зберігають здоров'я серця і мають антихолестеринові дії. Ви можете насолодитися супом з нуту, цибулі та лаврового листя, збагаченим активованими і розкришеними волоськими горіхами. Разом вони також чудові в салатах.

УВАГА! Волоські горіхи багаті нікелем, тому вони не підходять людям, у яких алергія на цю речовину або на сухофрукти в цілому. Також їх слід уникати в разі наявності каменів в нирках.

Незважаючи на стійке упередження про те, що вживання хліба не приносить користі нашому організму, OBOZREVATEL намагався розвінчати міф про шкідливість цього продукту.