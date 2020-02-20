Вода вранці: як і з чим її пити. Поради дієтолога

Як вважаєте, звичка пити воду одразу після пробудження позитивно впливає на вашу зовнішність і стан здоров'я? А якщо додавати у воду мед, прянощі або лимон?

OBOZREVATEL проаналізував кілька популярних "ранкових коктейлів" і з'ясував, що корисно, а що не дуже. Щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки.

1. Очищена вода

Очищена вода – ідеальний варіант для початку дня

Чи варто пити воду одразу після пробудження? Однозначно, так. Під час сну тіло втрачає вологу з диханням і через шкіру, особливо якщо в спальні жарко і повітря сухе. Зневоднення не найкращим чином відбивається на стані шкіри, роботі кишечника та імунітеті, тому пити очищену прохолодну воду вранці – це дуже корисна звичка.

2. Вода з імбиром

Імбир

Що буде, якщо до води додати імбир? Імбир – пряність, яка бадьорить та зігріває. І в цьому полягає її перший позитивний вплив.

З мінусів – можлива подразнююча дія імбиру на слизову. Якщо у вас є захворювання травного тракту, перед тим, як пити воду з імбиром, порадьтеся з гастроентерологом.

Сьогодні вчені продовжують вивчати імбир як харчовий продукт, що потенційно має цілий букет позитивних властивостей: і антибактеріальних, і протиракових, і таких, що допомагають схуднути. Один з висновків, до яких прийшли дослідники: два грами сухого імбиру на день дійсно можуть допомогти у зниженні ваги.

Висновок. Якщо вам подобається ця пряність і немає протипоказань, додавайте кілька грам подрібненого імбиру до своєї ранкової воді. Це поліпшить самопочуття і допоможе контролювати вагу.

3. Вода з медом

мед

Які властивості має вода з медом? Якщо ми візьмемо будь-який довідник хімічного складу харчових продуктів і порівняємо склад меду з добовими потребами дорослої людини, то побачимо, що в меді немає нічого особливо цінного. Але вода з невеликою кількістю меду має легку проносну дію. А ще мед – це прості вуглеводи, які дуже швидко засвоюються, і тому вода з медом злегка бадьорить.

Висновок. Якщо у вас немає проблем з метаболізмом глюкози, якщо ложечка меду на день – це єдиний вид солодощів, а такий коктейль дуже подобається – його можна додавати до свого раціону. Але у всіх інших випадках від подібної добавки краще відмовитися.

4. Вода з куркумою вранці

Куркума

Які властивості має вода з куркумою? Куркума – ще одна дуже цікава, перспективна в плані цілющого впливу пряність, яку вивчають сучасні вчені. Поки що їх висновки неоднозначні. По-перше, для засвоєння куркумина потрібен жир, і просто розчиняти в воді подрібнений корінь не має сенсу. А по-друге, вплив куркуми, позитивний і негативний, пов'язаний з її кількістю і станом здоров'я конкретної людини.

Висновок. Якщо вам подобається куркума, використовуйте цю спецію в звичайних стравах, але додавати її до ранкової склянкя води не варто.

5. Вода з лимоном вранці

Вода з лимоном

Які властивості має вода з лимоном? Невелика кількість лимону, яку ми додаємо у воду, не дасть нам істотної кількості вітаміну С, антиоксидантів або активних речовин. При цьому кислий напій натщесерце погіршує стан зубів, а в деяких випадках негативно впливає на слизову травного тракту.

Висновок. Краще не додавати лимон, оцет або іншу кислоту у воду, яку ви п'єте вранці, а замість цього протягом дня з'їдати невелику кількість фруктів, багатих на вітамін С: ківі, цитрусових, журавлини.

6. Вода з содою вранці

Вода з содою

Лужна, гідрокарбонатна, вода з содою – це лікарський засіб, який не можна вживати на постійній основі, без контролю і призначення лікаря. Лужну воду можна використовувати в якості ополіскувача зубів після кислої їжі або напоїв. Вода з содою може знімати запалення в ротовій порожнині і гортані, а в деяких випадках покращувати травлення. Але самому собі небажано "призначати" подібний напій. І вже точно не треба пити його щодня.

Висновок. Серед усіх можливих варіантів "ранкових коктейлів" найбільш виграшним виявляється простий стакан очищеної негазованої води. Візьміть собі за правило в якості щоденної звички випивати його натщесерце.

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