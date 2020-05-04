Визначено найогидніші страви в світі

FoodOboz 16:30, 4.05.2020

Китайські журналісти провели масштабне опитування і назвали три найогидніших страви, які не з'їли б навіть за великі гроші.

На першому місці блюдо під назвою хауттюйнія - своєрідна "рибна трава". По запаху воно в кілька разів сильніше самого неприємного запаху сирої риби. Дивно, але мешканці провінції Гуйчжоу не уявляють свій обідній стіл без цього "делікатесу".

sb.by

На другій сходинці розташувалася норвезька страва - Сюрстремінг. Це всього-на-всього консервований квашений оселедець, але аромат страви нагадує протухлу рибу.

Після того як людина відкриває банку з цієї оселедцем, її руки пахнуть мінімум два дні.

picuki.com

І замикає трійку найогидніших страв - лосифень або як його ще називають "макарони з равликів". Його запах нагадує найжахливіші болота.

thesingaporetravel.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, часте вживання кави позначається на смакових відчуттях людини. Так, наприклад, солодка їжа здається більш солодкою, а гірка - менш гіркою.

Вчені Орхуського університету в Данії стверджують, що саме з цієї причини багато кавомани люблять темний гіркий шоколад.

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