Визначено найогидніші страви в світі

Китайські журналісти провели масштабне опитування і назвали три найогидніших страви, які не з'їли б навіть за великі гроші.
На першому місці блюдо під назвою хауттюйнія - своєрідна "рибна трава". По запаху воно в кілька разів сильніше самого неприємного запаху сирої риби. Дивно, але мешканці провінції Гуйчжоу не уявляють свій обідній стіл без цього "делікатесу".
sb.by
На другій сходинці розташувалася норвезька страва - Сюрстремінг. Це всього-на-всього консервований квашений оселедець, але аромат страви нагадує протухлу рибу.
Після того як людина відкриває банку з цієї оселедцем, її руки пахнуть мінімум два дні.
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І замикає трійку найогидніших страв - лосифень або як його ще називають "макарони з равликів". Його запах нагадує найжахливіші болота.
thesingaporetravel.info
Як повідомляв OBOZREVATEL, часте вживання кави позначається на смакових відчуттях людини. Так, наприклад, солодка їжа здається більш солодкою, а гірка - менш гіркою.
Вчені Орхуського університету в Данії стверджують, що саме з цієї причини багато кавомани люблять темний гіркий шоколад.
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