Визначено найкорисніші горіхи
За твердженням вчених, за своїм складом мигдальний горіх визнаний найкориснішим для людського організму.
Провівши серію досліджень, фахівці встановили, що мигдаль містить білок, клітковину, кальцій, залізо, корисні жири, вітаміни В і Е. Крім того, що через елементи, що входять в його структуру він сприяє вгамуванню голоду, мигдаль ще й стимулює роботу мозку і стабілізує імунну систему.
Вчені впевнені, що регулярне споживання жмені мигдалю здатне зміцнити стінки артерій, оскільки в горіхах містяться амінокислоти і омега-3 жирні кислоти. Таким чином істотно знижується ризик розвитку захворювань серця, повідомляє видання edaplus.info
Як повідомляв OBOZREVATEL, при регулярному вживанні волоських горіхів можна запобігти розвитку хвороб серця і зміцнити здоров'я всього організму людини.