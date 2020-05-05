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Визначена їжа, яка робить чоловіків сексуальнішими

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Австралійські вчені з'ясували, як повинен харчуватися чоловік, щоб жінки вважали його сексуальним.

В Університеті Маккварі після проведення серії досліджень, з'ясували, що жінки вважають за краще запах тіла чоловіків, які їли багато фруктів і овочів, в той час як чоловіки, які споживали багато вуглеводної їжі (хліб, макарони), мали менш привабливий запах, повідомляє сайт vkus.by.

Визначена їжа, яка робить чоловіків сексуальнішими

bohenon.com

"Ми давно знаємо, що запах є важливою складовою привабливості, особливо для жінок.

З точки зору еволюції, кажуть вчені, наш піт не тільки сигналізує про стан здоров'я, але й грає важливу роль в процессі залучення партнера ", – заявив автор досліджень Ян Стівен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, часте вживання кави позначається на смакових відчуттях людини.Так, наприклад, солодка їжа здається більш солодкою, а гірка - менш гіркою.

Вчені Орхуського університету в Данії стверджують, що саме з цієї причини багато кавомани люблять темний гіркий шоколад.

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рецепти живлення
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харчування
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