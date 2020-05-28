Визначено 6 найефективніших противірусних рослин

Противірусні рослини є ефективними засобами, які допомагають поліпшити самопочуття без будь-яких хімічних речовин, зміцнюючи імунну систему.

OBOZREVATEL спільно з dieteticaonline.es пропонує ознайомитися з 6 рослинами, здатними допомогти при різних захворюваннях.

часник Getty

Часник

Часник є однією з з найпотужніших противірусних рослин. Він має цілющі властивості та особливо ефективний в боротьбі з інфекціями. При цьому не потрібно купувати якийсь засіб на його основі. Можна просто вживати зубчик часнику 3 рази на день (ковтати, не розжовуючи, як таблетки). Таким чином, вдасться отримати достатню концентрацію для лікування багатьох захворювань. Лимонний сік також вважається дуже ефективним засобом.

шавлія Getty

Шавлія

Шавлія є одним з найкращих природних бактерицидів. Її використовують в формі чистого екстракту (ефірного масла) для лікування інфекцій ротової порожнини, виразок і гінгівіту. Шавлією можна полоскати горло при лікуванні фарингіту або тонзиліту, а також застосовувати у вигляді настою для усунення кишкових інфекцій.

Ехінацея Getty

Ехінацея

Ехінацея – одна з найбільш рекомендованих противірусних рослин. Це пов'язано з тим, що вона володіє незвичайним складом для лікування безлічі поширених інфекцій і розладів. Зокрема, має протизапальну і знеболюючу дію, бореться з грибками, герпесом та венеричними захворюваннями.

прополіс Getty

Прополіс

Прополіс – це речовина, яку бджоли виділяють, щоб захистити свої стільники від інфекцій і грибків, а також для відновлення їхньої структури. У нашому організмі він зміцнює імунну систему і бореться з інфекціями. Зазвичай застосовується в формі настоянки або мазі.

імбир Getty

Імбир

Імбир є противірусною рослиною, яка захищає і покращує кишкову флору кишечника. Крім того, він допомагає імунній системі залишатися сильною і усуває кишкову паличку (Escherichia coli), яка здатна викликати гастроентерит, особливо у дітей або дорослих з дефіцитними станами.

котячий кіготь Getty

Котячий кіготь

Ця рослина, яка росте в джунглях Перу, традиційно використовується корінними народами для лікування всіх видів інфекцій. Починаючи з 90-х років і після численних досліджень, котячий кіготь використовується для лікування ВІЛ (СНІД) та інших інфекційних захворювань.

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