Визначено 5 спецій та приправ для схуднення

Коріандр, куркума, кардамон, кориця та імбир здатні значно прискорити обмін речовин і посприяти в позбавленні від надлишків ваги.

Зрозуміло, що страви з цими приправами і спеціями не замінять регулярних занять спортом, але можуть значно допомогти людям, які прагнуть схуднути.

коріандр peku-sam.ru

Коріандр

Відомий також як кінза. Здатний значно прискорювати метаболізм. Він незамінний в салатах, його додають в супи, м'ясні та овочеві страви.

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Кардамон

Вчені з'ясували, що регулярне вживання кардамону знижує рівень цукру в крові і допомагає виводити з організму LDL, або "поганий" холестерин.

Куркума centr-molodosti.ru

Куркума

Куркума хороша тим, що прискорює метаболізм практично відразу ж після того, як потрапляє в наш організм. Крім того, вона вважається надійним способом уникнути набору ваги після суворої дієти.

кориця ladyhealth.com.ua

Кориця

Вживання всього чверті чайної ложки кориці прискорює метаболізм і покращує здатність організму переробляти цукор. Крім того, ця спеція допомагає їжі швидше засвоюватися, підвищує рівень енергії і концентрації, що, в свою чергу, допомагає спалювати калорії. У чайній ложці меленої кориці стільки ж антиоксидантів, скільки в 150 грамах чорниці. А по насиченості поліфенолами вона вигідно відрізняється від інших спеції.

імбир Getty

Імбир

Імбир однаково ефективний і в свіжому, і у висушеному вигляді: він прискорює метаболізм, пригнічує апетит і вкрай корисний для імунітету. Імбир містить велику кількість магнію, який допомагає виводити токсини з організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цукор є найнебезпечнішим продуктом, і його регулярне вживання може призвести до серйозних захворювань серця і судин.