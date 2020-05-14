Визначено 15 харчових продуктів, які можуть захистити від випадіння волосся

В даний час існує безліч засобів по догляду за волоссям. Але багато хто забуває, що саме правильне харчування – один із найважливіших кроків на шляху до зміцнення волосся, шкіри та нігтів.

Збалансована дієта, заснована переважно на рослинах, допоможе отримати ключові поживні речовини: нежирні білки, омега-3 жирні кислоти, жиророзчинні вітаміни, вітаміни групи В і залізо, повідомляє goodhousekeeping.com.

З іншого боку, те, що ви їсте, може також сильно вплинути на випадіння волосся. Подумайте про заміну оброблених і готових продуктів, оскільки вони можуть завдати шкоди кишечнику. Пам'ятайте, що наявність здорової кишкової флори необхідна для засвоєння поживних речовин і підтримки волосся у відмінній формі.

Лосось

Як багате джерело омега-3 жирних кислот і білка, лосось може допомогти зберегти ваше волосся сильним. Крім того, він має багато корисних для здоров'я властивостей, включаючи зменшення запалень і поліпшення стану центральної нервової системи.

Яйця

Яйця переповнені білком і необхідними поживними речовинами, які сприяють здоров'ю волосся (холін, вітаміни A, D і B12). Намагайтеся їсти жовток сирим, щоб отримати більше вітаміну D. Два специфічних каротиноїди, які містяться в яйцях, лютеїн і зеаксантин, також грають роль у підтримці здоров'я, особливо очей, шкіри і волосся.

Арахіс і арахісова паста

Арахіс є важливим джерелом біотину, який стимулює ріст волосся і запобігає його випадінню. Також в ньому міститься багато білка, клітковини та унікальний набір антиоксидантів.

Шпинат

Шпинат містить магній, залізо і фолат, один з найважливіших вітамінів групи В. Інша листова зелень, така як капуста калі, також володіє поживними речовини для шкіри і волосся. Крім того, вітамін С в темно-зелених листових овочах допомагає захищати і підтримувати клітинні мембрани волосяних фолікулів.

Сардини

Сардини, що містять омега-3 і вітамін D, легко і просто знайти в консервованому вигляді. Однак намагайтеся купувати тільки в воді, а не в маслі. Спробуйте додати їх в салати в якості альтернативи іншій, жирнішій рибі.

Насіння чіа

Шукаєте вегетаріанське або веганське джерело омега-3? Насіння чіа сповнені ними, не кажучи вже про клітковину та антиоксиданти. Цей поживний продукт містить на 20% більше білка, ніж соєві боби, і може зробити волосся особливо гарним. Додавайте насіння в пластівці, смузі, пудинги або використовуйте в якості інгредієнта для випічки.

Гарбуз

Гарбуз містить залізо і бета-каротин, попередник вітаміну А (важлива речовина для росту і зміцнення волосся). Також він сповнений вітамінів С і Е, які допомагають відновлювати клітини тіла від ушкоджень. Зробіть консервоване пюре з гарбуза і використовуйте його в соусах, білкових блюдах і навіть в закусках, щоб зберегти волосся здоровим.

Авокадо

Тост із авокадо ніколи не вийде з моди і не дарма! Цей фрукт містить корисні жири і вітамін Е – потужний антиоксидант, що сприяє росту волосся. Також авокадо є популярним інгредієнтом багатьох масок по догляду за волоссям.

Виноград

Як і інші рослинні продукти, виноград містить поліфенольні сполуки з антиоксидантними властивостями, які можуть допомогти зменшити пошкодження клітин. Олігомерні проантоціанідіни (OPC), що містяться у винограді, допомагають запобігти утворенню дигідротестостерону, який є основним фактором випадіння волосся. OPC також стимулює зростання волосяних фолікулів. Крім того, з'їдаючи близько чашки винограду на день, можна допомогти захистити свої тканини від запалення.

Гречка

Заміна білих рафінованих вуглеводів на 100% незбиране зерно допоможе вам збільшити вміст клітковини, цинку, заліза і вітамінів для підтримання здорового волосся. Гречка, яка вважається цілісним зерном, є живильним продуктом без глютену, і її переваги нескінченні. Вона наповнена ключовими антиоксидантами і клітковиною, які допоможуть вам швидше насититися. Використовуйте її в якості заміни вівсянки на сніданок або спробуйте приготувати якісь страви з гречаної локшини.

Насіння льону

Насіння льону сповнене поліненасичених жирних кислот, які допомагають живити шкіру голови і запобігають сухості. Посипте розмеленим насінням льону йогурт, додайте його в свій смузі або замініть ним справжнє яйце в будь-яких рецептах випічки. Для цього додайте одну столову ложку насіння меленого льону до трьох столових ложок води і залиште на п'ять хвилин, щоб вони загусли. В результаті вийде веганська заміна звичайного яйця.

Батат (солодка картопля)

Бета-каротин, який міститься в бататі і надає йому апельсиновий відтінок, при попаданні в організм перетворюється на вітамін А, який може захистити сухе і тьмяне волосся. Батат містить значно більше вітаміну А і трохи вищу кількість клітковини, ніж біла картопля. Також він грає важливу роль в підтриманні імунітету і гарного зору.

Нут, сочевиця, квасоля і горох

Ці бобові містять велику кількість рослинного білка і клітковини. Крім того, вони сповнені вітаміну В9 (фолієвої кислоти), який допомагає зберігати волосся здоровим і оновлювати клітини, життєво важливі для його росту.

Спаржа

Вітамін В у великій кількості міститься в спаржі, а також в авокадо, апельсинах і броколі. Ця поживна речовина відповідає за синтез генів і утворення червоних кров'яних клітин. Вона також відіграє велику роль у розщепленні білка, забезпечуючи тим самим будівельні блоки волосяних фолікулів.

Грецький йогурт

Несолодкий грецький йогурт містить безліч білка, який є будівельним матеріалом для волосся. Крім того, він дуже універсальний і може бути включений в різні страви. Найбільшою перевагою йогурту є його пробіотики – корисні бактерії, які допомагають організму засвоювати поживні речовини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як зменшити ризик серцевих захворювань, вживаючи мигдаль