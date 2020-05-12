Виявлена незвичайна здатність брокколі

Брокколі містить рослинні сполуки, які надають сильну протизапальну дію і допомагають від болю в суглобах, що викликана остеоартритом і артрозом.

Крім того, регулярне вживання брокколі істотно зміцнює організм. Цьому сприяє вміст у продукті великої кількості поживних речовин, вітамінів і мінералів, які є джерелом імуностимулюючих антиоксидантів. Саме завдяки їм, в тому числі вітаміну С і бета-каротину, брокколі здатні поліпшити імунітет, обмін речовин, травлення, розвиток кісток, підтримати здоров'я очей і захистити клітини від пошкоджень.

24tv.ua

Вживати цей овоч рекомендується і для профілактики діабету II типу за рахунок вмісту сульфорафана, який пригнічує вироблення глюкози, передає MedikForum.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зміна деяких параметрів раціону здатна поліпшити стан вашого здоров'я. Наприклад, вживання тофу, так званого соєвого сиру, знижує ризик серцевих захворювань.