Вітамінний сніданок від дієтолога за 10 хвилин

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які стали особливо популярні в період карантину.

Рецептом швидкого бюджетного сніданку в сомережі Facebook поділилася дієтолог-консультант Олена Юдіна.

ВЕСНЯНИЙ САЛАТ

Інгрідієнти

редис - 300 гр,

огірок - 100 гр,

яйце куряче відварне - 3 шт,

зелень кропу або петрушки (або асорті) - 1 маленький пучок,

цибуля зелена - за смаком,

йогурт натуральний - 100 мл,

гірчиця гостра - 1 ч.л. без верху,

гірчиця діжонська - 1 ч.л. без верху,

соєвий соус - 1 ч.л,

сіль за смаком.

Приготування

Рання редиска може містити багато нітратів. Тому спочатку обріжте її верхню і нижню частину, а потім замочіть редиску у воді, і поміняйте воду хоча б один раз - і 200-300 мг нітратів наче й не було.

Наріжте редис, огірок і варене яйце кружечками або довільно за бажанням. Зелень кропу, петрушки і цибулі миємо і дрібно нарізаємо. В окремому посуді з'єднайте йогурт, два види гірчиці (можна взяти тільки гостру) і соєвий соус. Добре перемішайте і злегка присолите. Отриманим соусом заправте салат і перемішайте.

Додайте до такого салату бутерброд з цільнозернового хліба і сичужного (білого) сиру і смачний, корисний сніданок за 10 хвилин готовий.

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