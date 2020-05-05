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Вітамінний сніданок від дієтолога за 10 хвилин

2.9т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які стали особливо популярні в період карантину.

Рецептом швидкого бюджетного сніданку в сомережі Facebook поділилася дієтолог-консультант Олена Юдіна.

Вітамінний сніданок від дієтолога за 10 хвилин

ВЕСНЯНИЙ САЛАТ

Інгрідієнти

  • редис - 300 гр,

  • огірок - 100 гр,

  • яйце куряче відварне - 3 шт,

  • зелень кропу або петрушки (або асорті) - 1 маленький пучок,

  • цибуля зелена - за смаком,

  • йогурт натуральний - 100 мл,

  • гірчиця гостра - 1 ч.л. без верху,

  • гірчиця діжонська - 1 ч.л. без верху,

  • соєвий соус - 1 ч.л,

  • сіль за смаком.

Приготування

Рання редиска може містити багато нітратів. Тому спочатку обріжте її верхню і нижню частину, а потім замочіть редиску у воді, і поміняйте воду хоча б один раз - і 200-300 мг нітратів наче й не було.

Наріжте редис, огірок і варене яйце кружечками або довільно за бажанням. Зелень кропу, петрушки і цибулі миємо і дрібно нарізаємо. В окремому посуді з'єднайте йогурт, два види гірчиці (можна взяти тільки гостру) і соєвий соус. Добре перемішайте і злегка присолите. Отриманим соусом заправте салат і перемішайте.

Додайте до такого салату бутерброд з цільнозернового хліба і сичужного (білого) сиру і смачний, корисний сніданок за 10 хвилин готовий.

Вітамінний сніданок від дієтолога за 10 хвилин

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
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