Вітамінний салат від дієтолога

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Своїм фірмовим рецептом у соцмережі Facebook поділилася дієтологиня Олена Юдіна.
ВІТАМІННИЙ САЛАТ
Інгредієнти
листя салату - 100 г,
апельсин - 1 шт.,
ріпчаста цибуля - 0,5 шт.,
авокадо - 1 шт.,
горіхи - 20 г,
олія - 1 ст. л.,
бальзамик - 1 ст. л.,
мед - 30 г.
Спосіб приготування
Апельсин миємо, чистимо і розбираємо на часточки. Потім нарізаємо їх шматочками. Авокадо миємо, чистимо, видаляємо кісточку. М'якоть авокадо нарізаємо шматочками.
У великій мисці змішуємо порване руками або нарізане листя салату, шматочки авокадо, нарізану тонкими півкільцями цибулю і нарізаний апельсин.
Тепер приготуємо заправку для салату. В окремій ємності змішуємо рослинну олію, мед і бальзамик. Добре збиваємо заправку виделкою або вінчиком. Поливаємо салат заправкою, посипаємо горіхами. Також салат можна прикрасити насінням.
Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтологиня та її сім'я. З фірмовим рецептом від дієтологині можна ознайомитися тут.
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