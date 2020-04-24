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Вітамінний салат від дієтолога

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OBOZREVATEL продовжує знайомити вас із цікавими рецептами, які набули особливої популярності у період карантину.

Своїм фірмовим рецептом у соцмережі Facebook поділилася дієтологиня Олена Юдіна.

Вітамінний салат від дієтолога

ВІТАМІННИЙ САЛАТ

Інгредієнти

  • листя салату - 100 г,

  • апельсин - 1 шт.,

  • ріпчаста цибуля - 0,5 шт.,

  • авокадо - 1 шт.,

  • горіхи - 20 г,

  • олія - 1 ст. л.,

  • бальзамик - 1 ст. л.,

  • мед - 30 г.

Спосіб приготування

Апельсин миємо, чистимо і розбираємо на часточки. Потім нарізаємо їх шматочками. Авокадо миємо, чистимо, видаляємо кісточку. М'якоть авокадо нарізаємо шматочками.

У великій мисці змішуємо порване руками або нарізане листя салату, шматочки авокадо, нарізану тонкими півкільцями цибулю і нарізаний апельсин.

Тепер приготуємо заправку для салату. В окремій ємності змішуємо рослинну олію, мед і бальзамик. Добре збиваємо заправку виделкою або вінчиком. Поливаємо салат заправкою, посипаємо горіхами. Також салат можна прикрасити насінням.

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтологиня та її сім'я. З фірмовим рецептом від дієтологині можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Дієти та фітнес Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
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