Вітамінна запіканка від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярности в період карантину.

Рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Лора Філіппова.

КУРЯЧА ЗАПІКАНКА З БРОККОЛІ ТА ГАРБУЗОМ

Інгрідієнти

філе куряче - 300 гр,

брокколі - 200 гр,

гарбуз - 200 гр,

яйця -2 шт,

молоко - 100 мл.

сіль за смаком,

чорний мелений перець - за смаком,

кукурудзяний крохмаль - 1 ст. л,

твердий сир - за смаком.

Приготування

Філе промиваємо і перемелюємо блендером. Овочі чистимо, опускаємо в киплячу воду на 2-3 хвилини, після чого також відправляємо їх у блендер.

Додаємо в блендер яйця та молоко (зовсім небагато, для консистенції пюре). Все подрібнюємо до однорідного стану. З'єднуємо подрібнені овочі з фаршем, солимо, перчимо, додаємо крохмаль.

Викладаємо масу у форму для запікання, краще на пергамент, посипаємо тертим сиром. Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40-45.

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