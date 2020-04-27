Вітамінна запіканка від дієтолога

Олена Коваленко FoodOboz 09:00, 27.04.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярности в період карантину.

Рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Лора Філіппова.

КУРЯЧА ЗАПІКАНКА З БРОККОЛІ ТА ГАРБУЗОМ

Інгрідієнти

  • філе куряче - 300 гр,

  • брокколі - 200 гр,

  • гарбуз - 200 гр,

  • яйця -2 шт,

  • молоко - 100 мл.

  • сіль за смаком,

  • чорний мелений перець - за смаком,

  • кукурудзяний крохмаль - 1 ст. л,

  • твердий сир - за смаком.

Приготування

Філе промиваємо і перемелюємо блендером. Овочі чистимо, опускаємо в киплячу воду на 2-3 хвилини, після чого також відправляємо їх у блендер.

Додаємо в блендер яйця та молоко (зовсім небагато, для консистенції пюре). Все подрібнюємо до однорідного стану. З'єднуємо подрібнені овочі з фаршем, солимо, перчимо, додаємо крохмаль.

Викладаємо масу у форму для запікання, краще на пергамент, посипаємо тертим сиром. Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40-45.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.

З одним з фуд-трендів цього року ви можете ознайомитися тут.

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