Вітамінна запіканка від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярности в період карантину.
Рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Лора Філіппова.
КУРЯЧА ЗАПІКАНКА З БРОККОЛІ ТА ГАРБУЗОМ
Інгрідієнти
філе куряче - 300 гр,
брокколі - 200 гр,
гарбуз - 200 гр,
яйця -2 шт,
молоко - 100 мл.
сіль за смаком,
чорний мелений перець - за смаком,
кукурудзяний крохмаль - 1 ст. л,
твердий сир - за смаком.
Приготування
Філе промиваємо і перемелюємо блендером. Овочі чистимо, опускаємо в киплячу воду на 2-3 хвилини, після чого також відправляємо їх у блендер.
Додаємо в блендер яйця та молоко (зовсім небагато, для консистенції пюре). Все подрібнюємо до однорідного стану. З'єднуємо подрібнені овочі з фаршем, солимо, перчимо, додаємо крохмаль.
Викладаємо масу у форму для запікання, краще на пергамент, посипаємо тертим сиром. Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40-45.
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