Вітамін Е: озвучено користь для організму і продукти, в яких він міститься

Вітамін Е – потужний антиоксидант, який відіграє важливу роль в організмі. Він зміцнює імунну систему, захищає шкіру від ультрафіолетових променів, а також зменшує ризики деяких видів раку.

Серед продуктів, які містять його в високих кількостях, слід виділити рослинні масла, шпинат, броколі, ківі, яйця, горіхи і збагачені пластівці.

OBOZREVATEL разом з thehealthy.com пропонує детальніше ознайомитися з їхньою користю для організму і результатами деяких досліджень.

Як підвищити рівень вітаміну Е?

Ключем до отримання достатньої кількості вітаміну Е є вживання продуктів, багатих цим антиоксидантом. Прийом добавки може здатися набагато простішим способом, однак багато експертів не радять цього робити. Вітамін Е дає реальну користь з натуральною їжею, а ось з добавками відбувається зовсім інша історія – їх пов'язують з безліччю проблем зі здоров'ям, включаючи підвищений ризик кровотечі та інсульту.

Рослинні масла

"Рослинні масла, отримані з зародків пшениці, соняшнику або насіння сафлору фарбувального, є одними з найкращих джерел вітаміну Е", – відзначають експерти Національного інституту здоров'я в США (NIH). Наприклад, одна столова ложка соняшникової олії забезпечує близько 28% щоденної норми вітаміну Е, а масло з зародків пшениці – 100%.

Зелень та овочі

Варто зазначити, що приготовані порції шпинату і броколі містять більшу кількість вітаміну Е, ніж сирі овочі. Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Food Science and Biotechnology, у вітаміні Е міститься чотири токофероли (альфа, бета, гамма і дельта), серед яких перший має найбільшу антиоксидантну активність.

Як виявилося, приготування свіжої брокколі, мангольду, шпинату і цукіні призводить до значного збільшення рівня альфа-токоферолу, а картоплі, батату і моркви – до його зниження.

Яйця

Жовтки містять вітамін Е та інші поживні речовини. Щоб збільшити їх споживання, необхідно ругулярно додавати яйця в різні овочеві салати. У дослідженні, опублікованому в журналі The Journal of Nutrition, йдеться, що споживання варених яєць є ефективним способом збільшення абсорбції альфа-токоферолу і гамма-токоферолу з продуктів, які містять вітамін Е (наприклад, свіжий салат зі змішаних овочів).

Горіхи

Горіхи, такі як арахіс і фундук, є одними з найкращих джерел вітаміну Е, однак найбагатшим вважається мигдаль. Вживання його в їжу також допомагає підтримувати необхідний рівень холестерину (ЛПНЩ).

Збагачені пластівці

Багато ранкових злаків збагачені вітаміном Е, проте його кількість може значно варіюватися. Деякі бренди не мають жодного, в той час як інші мають 100 або й більше відсотків щоденної норми. Необхідно краще перевіряти етикетку. Таким чином, ви будете впевнені, що їсте корисний продукт.

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