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Вишневий торт з анісом і лимоном: рецепт десерту, перед яким важко встояти

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Пишний фруктовий торт з вишнями, приготований з анісом і лимоном, має багатий смак і соковиту консістеенцію, через що перед ним важко встояти.

Відповідний рецепт представила власниця ресторанів Wahaca, переможець МастерШеф і письменник Томасіна Майерс, повідомляє The Guardian.

Для приготування потрібно 500 г цукру, 350 г борошна, 300 мл молока, 250 г несолоного масла кімнатної температури, 200 г свіжої очищеної вишні, 100 г меленого мигдалю, 6 великих яєць, дрібно терта цедра одного лимона, 3 столові ложки кленового сиропу, один подрібнений зоряний аніс, 2 чайних ложки розпушувача, половину чайної ложки солі, чверть ложки екстракту мигдалю.

Окремо потрібно відкласти ще 170 г цукрової пудри і лимон для глазурі.

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Вишневий торт з анісом і лимоном: рецепт десерту, перед яким важко встояти

Духовку розігріти до 180 градусів, змастити форму для випічки діаметром в 26-28 сантиметрів, посипати борошном.

У каструлі з невеликою кількістю води змішати сироп, вишню, аніс, проварити близько п'яти хвилин, натискаючи дерев'яною ложкою на вишні, остудити, збити міксером на пюре.

Окремо збити цукор і масло, додати по одному яйця, половину борошна, мигдальний екстракт, розпушувач, молоко, після чого додати другу половину борошна, подрібнений мигдаль і цедру лимона.

Третину суміші викласти на форму для випічки, після чого додати половину вишневого пюре, зверху викласти ще третину тесту, другу половину вишневої суміші, і покрити залишками тіста.

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Випікати 50-60 хвилин, поки зубочістка не буде протикати тісто, залишаючись чистою, після чого дати охолонути.

Збити пудру цукру, сік і цедру одного лимона, при необхідності додати туди трохи води, після чого покрити глазур'ю торт.

Десерт подавати з тарілкою вершків або сметани.

Вишневий торт з анісом і лимоном: рецепт десерту, перед яким важко встояти

Раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку найкращих рецептів приготування страв з вишнею.

Також може виявитися цікавим рецепт приготування торта під назвою "Червоний оксамит", в якому теж можна використовувати вишню в якості барвника.

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