Виробник оладок потрапив у скандал через потрапившого до них пластику

Компанія McCain прийняла рішення про повернення з магазинів партії пакетів заморожених оладок після того, як в деяких упаковках були виявлені шматочки пластику.

Про це повідомляє The Sun.

Споживачам популярних сніданків, які придбали оладки з бракованої партії, рекомендують не вживати їх в їжу, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.

Відзначається, пакети з зіпсованим десертом мають знак якості W25032019, який можна знайти на задній стороні упаковки під терміном придатності. Також відомий час їх виробництва – від 12:00 до 23:59.

У повідомленні Агентства по стандартизації харчових продуктів представники McCain приносять свої вибачення за заподіяні незручності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати домашні дієтичні оладки.

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