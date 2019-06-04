Вірменський кухар розкрив секрет соковитого шашлику

Кухар з Вірменії Сергій Мартиросян поділився секретом, як приготувати смачний шашлик.

"Шашлик почав готувати, можна сказати, коли почав ходити. У нас в Вірменії так прийнято. Якщо народився чоловіком – так іди до багаття", – зі сміхом розповів Сергій каналу CTV.

Нарізка м'яса

За словами кухаря, нарізати м'ясо слід шматочками приблизно по 50 грам . Він уточнює, що до кожного виду м'яса потрібно підбирати свою температуру приготування. Наприклад, для свинини ідеальним буде помірний жар.

Одним із секретів ідеального шашлику є додавання до м'яса рослинного масла. На півтора кілограма м'яса його потрібно близько 50 мл.

Спеції

М'ясо посипається щіпкою паприки, базиліком і вірменської травою цитрон. Іноді кажуть, що цитрон можна замінити тархуном, але Сергій Мартиросян не рекомендує цього робити, і якщо у вас немає цієї специфічної прянощі, нічим її не замінюйте. Шашлик все одно вийде смачним! Не забудьте посолити м'ясо і додати нарізану цибулю.

Приготування

Промариноване м'ясо слід нанизувати на шампур надійно. Кухар пояснює, що шматки, які звисають з шампура, скоріше не смажаться. Також між шматками шашлику потрібно залишати простір, інакше прилеглі частини можуть бути сирими.

Стежити за тим, як смажиться шашлик, треба уважно. Свинина готується близько 20 хвилин, а баранина в два-три рази довше. Поширена помилка полягає в бажанні додати в шашлик якомога більше різних спецій. Не варто перевантажувати м'ясо занадто яскравим смаком прянощів, до того ж для різних видів м'яса годяться і різні приправи. Наприклад, для курячого шашлику відмінно підійдуть коріандр, кріп, петрушка, кориця, імбир або кмин. А для баранини - розмарин, чебрець і оригано.

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