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Вірменський кухар розкрив секрет соковитого шашлику

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Кухар з Вірменії Сергій Мартиросян поділився секретом, як приготувати смачний шашлик.

"Шашлик почав готувати, можна сказати, коли почав ходити. У нас в Вірменії так прийнято. Якщо народився чоловіком – так іди до багаття", – зі сміхом розповів Сергій каналу CTV.

Нарізка м'яса

За словами кухаря, нарізати м'ясо слід шматочками приблизно по 50 грам . Він уточнює, що до кожного виду м'яса потрібно підбирати свою температуру приготування. Наприклад, для свинини ідеальним буде помірний жар.

Одним із секретів ідеального шашлику є додавання до м'яса рослинного масла. На півтора кілограма м'яса його потрібно близько 50 мл.

Спеції

М'ясо посипається щіпкою паприки, базиліком і вірменської травою цитрон. Іноді кажуть, що цитрон можна замінити тархуном, але Сергій Мартиросян не рекомендує цього робити, і якщо у вас немає цієї специфічної прянощі, нічим її не замінюйте. Шашлик все одно вийде смачним! Не забудьте посолити м'ясо і додати нарізану цибулю.

Приготування

Промариноване м'ясо слід нанизувати на шампур надійно. Кухар пояснює, що шматки, які звисають з шампура, скоріше не смажаться. Також між шматками шашлику потрібно залишати простір, інакше прилеглі частини можуть бути сирими.

Вірменський кухар розкрив секрет соковитого шашлику

Стежити за тим, як смажиться шашлик, треба уважно. Свинина готується близько 20 хвилин, а баранина в два-три рази довше. Поширена помилка полягає в бажанні додати в шашлик якомога більше різних спецій. Не варто перевантажувати м'ясо занадто яскравим смаком прянощів, до того ж для різних видів м'яса годяться і різні приправи. Наприклад, для курячого шашлику відмінно підійдуть коріандр, кріп, петрушка, кориця, імбир або кмин. А для баранини - розмарин, чебрець і оригано.

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