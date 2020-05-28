Визначені продукти, що знімають біль, замість пігулок

Перець чилі та кава є головними продуктами, які можуть замінити болезаспокійливі засоби.

Абсолютним лідером серед природних знеболюючих є перець чилі, в якому міститься багато капсаїцину - речовини, яке ефективно відволікає від болю. Навіть мала кількість перцю в їжі дозволить мозку переключитися від больових відчуттів на відчуття печіння в роті.

Перець чилі secretworlds.ru

Також прекрасним знеболювальним є кава. Але з цим напоєм потрібно бути обережним, оскільки від болю він допомагає позбутися тільки людям зі зниженим артеріальним тиском. Якщо людина схильна до гіпертонії, ефект буде протилежним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вживання на сніданок виключно м'яких каш, а також інших продуктів з високим вмістом вуглеводів завдає серйозної шкоди здоров'ю.