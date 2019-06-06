Виглядає трохи моторошно: зірка турецької кухні показав, як запікає м'ясо

Турецький ресторатор і шеф повар Нусрет Гьокче продемонстрував чудовий спосіб запікання м'яса в вугіллі. (А ми пропонуємо вам ознайомитися з нашим рецептом приготування смачного тартара з телятини )

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Гёкче, також відомий як Salt Bae, показав чергове шоу з неймовірним приготуванням страви.

На цей раз зірка турецької кухні впевнено "розправився" з м'ясом: поклавши шматок яловичини на стіл, він пошматував на неї зелень, після чого, обернувши м'ясо фольгою, відправив його на запікання в вугілля, після чого показав свіжоприготований стейк.

Раніше Гёкче несподівано нажахав мережу приготуванням страви з м'ясом, яке його фоловери піддали серйозній критиці.

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