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Відвідувачі розлютили власника ресторану, і він придумав покарання

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Відомий шотландський кухар Дін Бенкс вирішив стягувати штрафи з клієнтів, які бронюють столики в його ресторані і не приходять (але ви можете і не ходити по ресторанах, а готувати вдома смачну шаурму).

Історію ж підприємливого шеф-кухаря розповідає британський таблоїд The Sun.

Відзначається, що чоловік став відомий як професійний кухар і відкрив в квітні свій власний ресторан, - поки відгуки критиків про нього бездоганні, і персонал працює над іміджем закладу і його прибутковістю.

Відвідувачі розлютили власника ресторану, і він придумав покарання

В один день, в суботу, в ресторан Бенкса не прийшло відразу 14 відвідувачів, 30% від загального числа людей, що забронювати столик, через що він втратив відразу тисячу фунтів (більше 33 тисяч гривень), оскільки всі незаброньовані столики були зайняті, і персонал був змушений відмовляти іншим людям в обслуговуванні.

Відвідувачі розлютили власника ресторану, і він придумав покарання

При цьому, за шість тижнів вже в четвертий раз не з'явилася після бронювання група з восьми чоловік, - деякі компанії замовляють одразу кілька ресторанів, після чого вибирають, в якій би точно хотіли сходити.

Кухар вирішив, що така поведінка "неприйнятна", в зв'язку з чим тепер працює над впровадженням системи, яка б при бронюванні столика онлайн стягувала 65 фунтів (близько 2 тисяч гривень) у випадку, якщо відвідувачі не приходять.

Саме стільки грошей коштує фіксоване дегустаційне меню на суботу.

У разі, якщо причину відмови буде обґрунтовано, штраф зніматися не буде.

Відвідувачі розлютили власника ресторану, і він придумав покарання

Нагадаємо, раніше відомий кухар шокував людей зовнішнім виглядом приготованої ним м'ясної страви.

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