Відмова від м'яса: досліджено вплив на тривалість життя

Навіть відмова від невеликої кількості м'яса на користь вегетаріанських продуктів істотно впливає на тривалість життя.

Американські вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я встановили, що заміна всього лише 100 калорій, щодня одержуваних з м'яса, на рослинний білок знижує ризик передчасної смерті на 50%. 100 калорій – це всього лише півтори скибочки бекону, три тонких скибочки індички або дуже маленький шматочок стейка.

37 000 чоловік, які брали участь в експерименті, замінили 5 відсотків щоденної калорійності, одержуваної з м'яса, на бобові та цільнозернові продукти. Багаторічні спостереження показали, що, наприклад, смертність від ішемічної хвороби серця на 29% менше серед тих, хто вживав переважно рослинний білок.

Однак вчені підкреслюють, що недостатньо просто виключити з раціону червоне м'ясо. Потрібно замінити його корисними рослинними білками, які багаті на здорові жири, вітаміни, мінерали, антиоксиданти, і які знижують такі захворювання як діабет, серцево-судинні недуги та деякі види раку.

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