Відкрито таємниці чаю японських дзен-ченців

Матчу – це порошкоподібний зелений чай, який став популярним завдяки японським дзен-монахам.

Вони пили його, щоб підвищувати рівень концентрації і залишатися пильними протягом довгих днів медитації. Чай матчу містить багато антиоксидантів, стимулює захист і допомагає боротися з холестерином.

Його чудові на смак листя "Camelia Sinensis" вирощуються в тіні і з цієї причини мають підвищений рівень хлорофілу і антиоксидантів. Звідси інтенсивний зелений колір. Листя збирають, пропарюють і залишають сушитися, а потім подрібнюють на кам'яній млині, в результаті чого виходить невеликий темно-зелений порошок.

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Щоб його заварити, потрібно дуже добре збити порошок в гарячій воді. Японці для цього використовують спеціальний пензлик з бамбука. Чай можна пити як холодним, так і гарячим, а також додавати в смузі, соки, кондитерські вироби, морозиво і настої.

Корисні властивості

Матчу набагато корисніший й ефективніший, ніж інші види чаю. Підраховано, що він містить в 137 разів більше антиоксидантів, ніж звичайний зелений чай. Також можна відзначити переважання їх кількості в порівнянні зі шпинатом (в 53 рази), чорницею (в 14 разів) і ягодами годжі (в 5 разів).

Крім того, до складу матчу входить теїн – форма кофеїну, яка містить L-теанин, амінокислота, яка допомагає залишатися розслабленими. Однак враховуйте, що порція в 1 грам може приблизно зрівнятися з еспресо. Не рекомендується приймати більше 5 г на день.

Основний ефект обумовлений високим вмістом теофіліну, який стимулює нервову систему, серце, шлункову секрецію і нирковий кровообіг. Також матчу регулює рівень холестерину та інсуліну, знижує стрес, підвищує обмін речовин (особливо жирів), допомагає контролювати вагу і володіє протираковими властивостями.

Секрети приготування

Традиційне приготування чаю матчу з японської церемонії починається з того, що потрібно довести воду до кипіння (100 ° C) і зняти з вогню. Необхідно почекати, поки вона охолоне (2-3 хвилини), щоб температура впала до 90 ° C. Невелику кількість гарячої води наливають у велику миску, додають близько 2 г чаю і змішують бамбуковим пензликом. Потім додають решту гарячої води і знову перемішують до отримання легкої піни. Не повинно бути нерозчиненого порошку, в такому випадку можна відфільтрувати вміст через дуже дрібне сито.

Також ви можете приготувати цей рецепт з овочевими напоями, мигдальним або кокосовим молоком. Щоб надати йому трохи солодощів, додайте кілька крапель екстракту листя стевії і ванілі в якості замінника чайної ложки цукру.

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Переваги чаю матчу

1. Харчова цінність листя матчу набагато вище, ніж у інших видів чаю. У них міститься більше антиоксидантів, які допомагають усунути вільні радикали.

2. Зміцнює імунну систему, допомагає запобігти раку та іншіимзахворюванням завдяки наявності катехінів.

3. Сприяє медитації і зменшує стрес. Завдяки L-теаніна і Теїн стимулює розум і розслабляє тіло.

4. Благотворно впливає на серце, підтримує здоров'я артерій і контролює гіпертонію.

5. Може допомогти контролювати діабет і регулювати рівень цукру в крові.

6. Активує обмін речовин, допомагає мобілізувати жири, а також вгамувати голод або спрагу природним шляхом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, додавання молока в чай повністю виключає захисну дію чаю на серцево-судинну систему.

До такого висновку прийшли вчені з Берлінського університету медицини після проведення наукових експериментів в клініці Charite.

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