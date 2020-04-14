Види глазурі для паски
Паска - це випічка, яка вимагає певних навичок. І, зрозуміло, кожна господиня хоче прикрасити свою паску якнайкраще.
OBOZREVATEL вирішив нагадати способи приготування глазурі для пасок.
БІЛКОВА ГЛАЗУРЬ
Інгредієнти:
Цукрова пудра - 250 гр,
Білок - 1 шт,
Сік лимона - 1 ч. л.
Приготування:
Беремо яйце, відокремлюємо білок від жовтка. Починаємо збивати білок за допомогою міксера. Через кілька хвилин додаємо до білка сік лимона і починаємо поступово всипати в чашу міксера цукрову пудру. Збиваємо масу до загустіння. Глазур наносимо на паску відразу після приготування, бо вона швидко застигає.
ГЛАЗУР З КРОХМАЛЕМ
Інгредієнти:
Білок - 1 шт,
Цукрова пудра - 200 гр,
Крохмаль - 0,5 ч.л,
Сік лимона - 0,5 ч.л.
Приготування:
У яєчний білок додаємо трохи лимонного соку і відразу ж всипаємо цукрову пудру. Збиваємо масу міксером до білого стану, після чого додаємо крохмаль. Збиваємо масу ще кілька хвилин, після чого можна наносити її на паску. Плюс цієї глазурі в тому, що вона не дуже швидко застигає, тому ви можете приготувати її відразу для декількох пасок.
ГЛАЗУР НА ВОДЯНОЙ БАНІ
Інгредієнти:
Цукор - 180 гр,
Ванілін - дрібка,
Сіль - дрібка,
Білки - 100 гр.
Цукрова пудра - 50 гр.
Приготування:
У білки додаємо сіль, ванілін і цукор. Ставимо миску з білками на водяну баню і розмішуємо вінчиком до повного розчинення цукру. Як тільки-но цукор розчиниться, знімаємо миску з водяної бані і збиваємо масу за допомогою міксера. Збиваємо глазур до стійких піків після чого додаємо 50 грамів цукрової пудри і ще раз все збиваємо.
ГЛАЗУР З ЖЕЛАТИНОМ
Інгредієнти:
Сік лимона - 0,5 ч.л,
Желатин - 1 ч. л.,
Вода - 4 ч.л,
Цукрова пудра - 100 гр.
Приготування:
Ложку желатину заливаємо двома ложками води і залишаємо на 30-40 хвилин. Перемішайте желатин з водою, щоб він не перетворився на ком.
Через 30-40 хвилин насипаємо цукрову пудру в сотейник. Додаємо дві ложки води і доводимо масу до кипіння. Додаємо сік лимона. Знімаємо масу з вогню, додаємо набряклий желатин і починаємо забивати масу міксером.
Збиваємо глазур доки вона не побілішає. Ця глазур дуже швидко застигає, тому на паску наносимо її відразу після приготування.
ГЛАЗУР НА СУХОМУ МОЛОЦІ
Інгредієнти:
Сухе молоко - 60 гр,
Цукрова пудра - 1 ч.л,
Вода - 25 мл.
Приготування:
Сухе молоко і цукрову пудру змішуємо і просіваємо через дрібне сито, щоб прибрати грудочки. Додаємо теплу кип'ячену воду і перемішуємо масу до отримання глазурі необхідної консистенції. Глазур наносимо на паску відразу після приготування.
ГЛАЗУР НА ЗГУЩЕНОМУ МОЛОЦІ
Інгредієнти:
Згущене молоко - 100 мл,
Цукрова пудра - 30 гр,
Сухе молоко - 30 гр.
Приготування:
У миску наливаємо згущене молоко, додаємо сухе молоко і починаємо все збивати за допомогою міксера. Додаємо цукрову пудру і продовжуємо збивати суміш до загустіння. У разі відсутності міксера масу можна збити кухонним вінчиком.
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