Види глазурі для паски

Паска - це випічка, яка вимагає певних навичок. І, зрозуміло, кожна господиня хоче прикрасити свою паску якнайкраще.

OBOZREVATEL вирішив нагадати способи приготування глазурі для пасок.

БІЛКОВА ГЛАЗУРЬ

Інгредієнти:

Цукрова пудра - 250 гр,

Білок - 1 шт,

Сік лимона - 1 ч. л.

Приготування:

Беремо яйце, відокремлюємо білок від жовтка. Починаємо збивати білок за допомогою міксера. Через кілька хвилин додаємо до білка сік лимона і починаємо поступово всипати в чашу міксера цукрову пудру. Збиваємо масу до загустіння. Глазур наносимо на паску відразу після приготування, бо вона швидко застигає.

ГЛАЗУР З КРОХМАЛЕМ

Інгредієнти:

Білок - 1 шт,

Цукрова пудра - 200 гр,

Крохмаль - 0,5 ч.л,

Сік лимона - 0,5 ч.л.

Приготування:

У яєчний білок додаємо трохи лимонного соку і відразу ж всипаємо цукрову пудру. Збиваємо масу міксером до білого стану, після чого додаємо крохмаль. Збиваємо масу ще кілька хвилин, після чого можна наносити її на паску. Плюс цієї глазурі в тому, що вона не дуже швидко застигає, тому ви можете приготувати її відразу для декількох пасок.

ГЛАЗУР НА ВОДЯНОЙ БАНІ

Інгредієнти:

Цукор - 180 гр,

Ванілін - дрібка,

Сіль - дрібка,

Білки - 100 гр.

Цукрова пудра - 50 гр.

Приготування:

У білки додаємо сіль, ванілін і цукор. Ставимо миску з білками на водяну баню і розмішуємо вінчиком до повного розчинення цукру. Як тільки-но цукор розчиниться, знімаємо миску з водяної бані і збиваємо масу за допомогою міксера. Збиваємо глазур до стійких піків після чого додаємо 50 грамів цукрової пудри і ще раз все збиваємо.

ГЛАЗУР З ЖЕЛАТИНОМ

Інгредієнти:

Сік лимона - 0,5 ч.л,

Желатин - 1 ч. л.,

Вода - 4 ч.л,

Цукрова пудра - 100 гр.

Приготування:

Ложку желатину заливаємо двома ложками води і залишаємо на 30-40 хвилин. Перемішайте желатин з водою, щоб він не перетворився на ком.

Через 30-40 хвилин насипаємо цукрову пудру в сотейник. Додаємо дві ложки води і доводимо масу до кипіння. Додаємо сік лимона. Знімаємо масу з вогню, додаємо набряклий желатин і починаємо забивати масу міксером.

Збиваємо глазур доки вона не побілішає. Ця глазур дуже швидко застигає, тому на паску наносимо її відразу після приготування.

ГЛАЗУР НА СУХОМУ МОЛОЦІ

Інгредієнти:

Сухе молоко - 60 гр,

Цукрова пудра - 1 ч.л,

Вода - 25 мл.

Приготування:

Сухе молоко і цукрову пудру змішуємо і просіваємо через дрібне сито, щоб прибрати грудочки. Додаємо теплу кип'ячену воду і перемішуємо масу до отримання глазурі необхідної консистенції. Глазур наносимо на паску відразу після приготування.

ГЛАЗУР НА ЗГУЩЕНОМУ МОЛОЦІ

Інгредієнти:

Згущене молоко - 100 мл,

Цукрова пудра - 30 гр,

Сухе молоко - 30 гр.

Приготування:

У миску наливаємо згущене молоко, додаємо сухе молоко і починаємо все збивати за допомогою міксера. Додаємо цукрову пудру і продовжуємо збивати суміш до загустіння. У разі відсутності міксера масу можна збити кухонним вінчиком.

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