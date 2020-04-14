Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Види глазурі для паски

1.9т
Читати матеріал російською

Паска - це випічка, яка вимагає певних навичок. І, зрозуміло, кожна господиня хоче прикрасити свою паску якнайкраще.

OBOZREVATEL вирішив нагадати способи приготування глазурі для пасок.

Види глазурі для паски

БІЛКОВА ГЛАЗУРЬ

Інгредієнти:

Цукрова пудра - 250 гр,

Білок - 1 шт,

Сік лимона - 1 ч. л.

Приготування:

Беремо яйце, відокремлюємо білок від жовтка. Починаємо збивати білок за допомогою міксера. Через кілька хвилин додаємо до білка сік лимона і починаємо поступово всипати в чашу міксера цукрову пудру. Збиваємо масу до загустіння. Глазур наносимо на паску відразу після приготування, бо вона швидко застигає.

Види глазурі для паски

ГЛАЗУР З КРОХМАЛЕМ

Інгредієнти:

Білок - 1 шт,

Цукрова пудра - 200 гр,

Крохмаль - 0,5 ч.л,

Сік лимона - 0,5 ч.л.

Приготування:

У яєчний білок додаємо трохи лимонного соку і відразу ж всипаємо цукрову пудру. Збиваємо масу міксером до білого стану, після чого додаємо крохмаль. Збиваємо масу ще кілька хвилин, після чого можна наносити її на паску. Плюс цієї глазурі в тому, що вона не дуже швидко застигає, тому ви можете приготувати її відразу для декількох пасок.

Види глазурі для паски

ГЛАЗУР НА ВОДЯНОЙ БАНІ

Інгредієнти:

Цукор - 180 гр,

Ванілін - дрібка,

Сіль - дрібка,

Білки - 100 гр.

Цукрова пудра - 50 гр.

Приготування:

У білки додаємо сіль, ванілін і цукор. Ставимо миску з білками на водяну баню і розмішуємо вінчиком до повного розчинення цукру. Як тільки-но цукор розчиниться, знімаємо миску з водяної бані і збиваємо масу за допомогою міксера. Збиваємо глазур до стійких піків після чого додаємо 50 грамів цукрової пудри і ще раз все збиваємо.

Види глазурі для паски

ГЛАЗУР З ЖЕЛАТИНОМ

Інгредієнти:

Сік лимона - 0,5 ч.л,

Желатин - 1 ч. л.,

Вода - 4 ч.л,

Цукрова пудра - 100 гр.

Приготування:

Ложку желатину заливаємо двома ложками води і залишаємо на 30-40 хвилин. Перемішайте желатин з водою, щоб він не перетворився на ком.

Через 30-40 хвилин насипаємо цукрову пудру в сотейник. Додаємо дві ложки води і доводимо масу до кипіння. Додаємо сік лимона. Знімаємо масу з вогню, додаємо набряклий желатин і починаємо забивати масу міксером.

Збиваємо глазур доки вона не побілішає. Ця глазур дуже швидко застигає, тому на паску наносимо її відразу після приготування.

Види глазурі для паски

ГЛАЗУР НА СУХОМУ МОЛОЦІ

Інгредієнти:

Сухе молоко - 60 гр,

Цукрова пудра - 1 ч.л,

Вода - 25 мл.

Приготування:

Сухе молоко і цукрову пудру змішуємо і просіваємо через дрібне сито, щоб прибрати грудочки. Додаємо теплу кип'ячену воду і перемішуємо масу до отримання глазурі необхідної консистенції. Глазур наносимо на паску відразу після приготування.

Види глазурі для паски

ГЛАЗУР НА ЗГУЩЕНОМУ МОЛОЦІ

Інгредієнти:

Згущене молоко - 100 мл,

Цукрова пудра - 30 гр,

Сухе молоко - 30 гр.

Приготування:

У миску наливаємо згущене молоко, додаємо сухе молоко і починаємо все збивати за допомогою міксера. Додаємо цукрову пудру і продовжуємо збивати суміш до загустіння. У разі відсутності міксера масу можна збити кухонним вінчиком.

Також OBOZREVATEL опублікував рецепт паски зі сметаною. З цим рецептом можна ознайомитися тут.

З рецептом паски за старовинним рецептом ви можете ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL опублікував рецепт паски за бабусиним рецептом. З цим рецептом можна ознайомитися тут.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Кулінарні статті" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Великдень рецепти
Теги
рецепт великодній стіл харчування свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz