Від яких продуктів краще утриматися під час карантину

Чого не варто купувати в період карантину і на які моменти звертати увагу при виборі продуктів. Про це та багато що інше в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтолог-імунолог Людмила Гончарова.

"Я не рекомендувала б купувати цукор та усі продукти, які містять цукор. Це цукерки, торти, тістечка, мармелад й т.ін. Не варто купувати соління та маринади, навіть квашену капусту. Справа в тому, що всі перераховані вище продукти жодним чином не сприяють підвищенню імунітету, навпаки вони є навантажувальними для нашого організму.

Я б радила віддати перевагу натуральним продуктам, причому акцент варто зробити на зернових. Це гречка, просо, пшениця, ячмінь, жито, рис. Що стосується рису, то я б окремо підкреслила, що варто купувати дикий нешліфований рис, а не білий.

Також можна купити яйця, вони зберігаються 2-3 тижні, причому як курячі, так і перепелині.

Потрібно пам'ятати, що наша імунна система в першу чергу залежить від білкової їжі, а не від вуглеводної.

Також можна купити про запас будь-яке м'ясо. Це може бути курка, індичка. Головне, щоб це було не жирне м'ясо. Справа в тому, що в більшою мірою схильні до ускладнень пацієнти з серцево-судинними захворюваннями і пацієнти з цукровим діабетом. Тому, якщо говорити про м'ясо, то це курка, індичка, телятина, кролик. Це все можна запакувати порційно в поліетиленові пакети і відправити в морозилку.

Є сенс так само вчинити й з рибою. Заморожування - це найкращий спосіб збереження продукту.

Що стосується овочів та фруктів, то звичайно вони потрібні нашому організму, але вони потрібні нам у свіжому вигляді. Потрібно купувати ті фрукти та овочі, які довше зберігаються. Це апельсини, яблука, груші, ківі. В середньому бажано вживати хоча б 2-3 фрукта на день. Для того, щоб фрукти швидше засвоїлися, їх можна вживати у вигляді смузі або фрешів.

Також нашому організму потрібна зелень. По суті зелень - це найкращий продукт, за вмістом вітамінів та мінералів, і при цьому в зелені немає вуглеводів. Зелень чудово підсилює ферментативну активність та активує утворення імунних клітин.

Саме тому до м'ясних і рибних страв бажано подавати свіжу зелень. Якщо є така можливість, ви можете купити на тиждень зелень. Крім того, можна купити насіння, і посадити зелень в горщиках на підвіконні. В цьому немає нічого складного, крім того зелень дуже швидко росте".

Також дієтолог розповіла OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця про те, як правильно дотримуватися водний режим під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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