Віагра не потрібна: топ-8 продуктів, що підвищують тестостерон у чоловіків

Існує цілий ряд продуктів, вживання яких благотворно діє на чоловіче здоров'я, підвищуючи в організмі тестостерон.

Крім поліпшення сексуальних здібностей, цей гармонія грає велику роль в наборі м'язової маси і сприятливо впливає на кісткові тканини, інформує menslife.com.

Топ продуктів для підвищення тестостерону

Устриці

Цей морепродукт – беззаперечний лідер за вмістом цинку, який покращує якість сперми і статеву функцію.

Дефіцит цинку серйозно впливає на статеву дисфункцію та зниження тестостерону.

Імбир

Щоденне вживання імбиру збільшує кількість тестостерону на 17-18 відсотків. Корінь імбиру рекомендується додавати в салати, свіжовичавлені соки або чай.

Соєве молоко

Це молоко багате на вітамін D, який підтримує нормальну кількість тестостерону в організмі.

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Також з цією метою корисно вживати рослинне молоко з мигдалю, льону. У великій кількості вітамін D міститься і в грибах шиїтаке.

Листові овочі зеленого кольору

Зелені листові овочі насичені магнієм, який знімає нервову напругу і сприятливо позначається на чоловічій статевій функції.

Використовувати в салаті можна будь-яку листову зелень: білокачанну капусту, салат Айсберг, руколу, шпинат, петрушку, кінзу.

Риб'ячий жир та жирні сорти риби

Ці продукти багаті на жирні кислоти Омега-3, які не тільки благотворно впливають на роботу серця і судин, а й сприяють виробленню чоловічого гормону.

Особливо корисні оселедець, мойва, сардини, форель або ж скумбрія.

Ріпчаста цибуля

Так само, як риба, цибуля позитивно діє на серце і судини. Крім того, вона поліпшує статеву функцію.

Якщо бентежить запах цибулі, можна вживати її в маринованому вигляді.

Гранат

Гранат підвищує вироблення тестостерону на 24 відсоток. Крім цього, він багатий на антиоксиданти, покращує функціонування серця і допомагає знизити наслідки стресу.

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Оливкова олія

Нерафінована олія холодного віджиму зберігає більше корисних властивостей. Такий продукт зміцнює здоров'я, зокрема, покращує стан репродуктивної системи.

Корисні властивості для чоловічого здоров'я цих продуктів ретельно вивчалися вченими та експертами, їх позитивний ефект доведений на 100 процентов. Однак, щоб він був постійним, потрібно регулярне вживання їх в їжу, здоровий спосіб життя і заняття спортом.

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