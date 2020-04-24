Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Вершковий сир від Лізи Глинської

1.3т
Читати матеріал російською

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Авторський рецептом вершкового сиру в Youtube поділилася переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Ліза Глинська.

Вершковий сир від Лізи Глинської

ВЕРШКОВИЙ СИР

Інгредієнти

  • вершки - 1 л,

  • лимонний сік - 1 ч. л.

Приготування

Вливаємо 1 літр жирних вершків в сотейник, додаємо 1 чайну ложку лимонного соку. Ставимо сотейник на слабкий вогонь, періодично помішємо і практично доводимо до кипіння.

Вершки почнуть згортатися, контролюйте процес, щоб вершки не пригоріли. Як тільки-но вершки починають закипати, знімаємо їх з вогню. У велику каструлю ставимо сито і застиляємо його марлею. Вливаємо в це сито вершки, накриваємо кришкою або плівкою і прибираємо на 5-6 годин в холодильник.

Нам необхідно, щоб стекла вся сироватка. Маскарпоне готовий. Перекладаємо його в чисту тару з кришкою і прибираємо в холодильник. Термін зберігання не більше 5-6 днів.

З 1 літра вершків виходить 300-400 г маскарпоне.

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.

З цікавими рецептами страв з сиру і коментарями дієтологів до них, ви можете ознайомитися тут.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування продукти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz