Вершковий сир від Лізи Глинської

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Авторський рецептом вершкового сиру в Youtube поділилася переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Ліза Глинська.

ВЕРШКОВИЙ СИР

Інгредієнти

вершки - 1 л,

лимонний сік - 1 ч. л.

Приготування

Вливаємо 1 літр жирних вершків в сотейник, додаємо 1 чайну ложку лимонного соку. Ставимо сотейник на слабкий вогонь, періодично помішємо і практично доводимо до кипіння.

Вершки почнуть згортатися, контролюйте процес, щоб вершки не пригоріли. Як тільки-но вершки починають закипати, знімаємо їх з вогню. У велику каструлю ставимо сито і застиляємо його марлею. Вливаємо в це сито вершки, накриваємо кришкою або плівкою і прибираємо на 5-6 годин в холодильник.

Нам необхідно, щоб стекла вся сироватка. Маскарпоне готовий. Перекладаємо його в чисту тару з кришкою і прибираємо в холодильник. Термін зберігання не більше 5-6 днів.

З 1 літра вершків виходить 300-400 г маскарпоне.

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