Великодній пиріг зі шпинатом від Марко Черветті
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Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт паскуаліно - традиційного великоднього пирога зі шпинатом, який готують в Італії.
Рецептом пирога поділився італійський кухар Марко Черветті.
ВЕЛИКОДНІЙ ПИРІГ ЗІ ШПИНАТОМ
Інгредієнти
свіжий шпинат - 1 кг,
листкове тісто - 1 кг,
яйця - 6 шт,
рикотта - 350 г,
пармезан - 50 г,
мелений мускатний горіх - 2 г,
сіль - 2 г,
перець - 2 г,
оливкова олія - 10 г.
Приготування
У велику каструлю наливаємо воду, додаємо дрібку солі. Відправляємо в каструлю вимитий шпинат. Доводимо до кипіння.
Поки вариться шпинат, займемося сиром. В іншу миску кладемо рікотту. Додаємо сіль і перець. Додаємо мускатний горіх і 2 яйця. Тепер додаємо тертий пармезан. Все перемішуємо.
Форму для випічки застиляємо пергаментом. Викладаємо у форму листкове тісто. Обов'язково формуємо високі борти.
Виймаємо шпинат з окропу. Даємо стекті рідини і залишаємо шпинат до повного охолодження.
Остиглий шпинат дрібно нарізаємо. Відправляємо його в миску з сиром. Додаємо до начинки оливкову олію, сіль та перець. Все ретельно перемішуємо. Викладаємо начинку на тісто. Формуємо у начинці три заглиблення і вбиваємо в ці заглиблення три сирих яйця.
Накриваємо пиріг тістом. Змащуємо пиріг збитим яйцем і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів. Приблизний час випікання 40-50 хвилин.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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