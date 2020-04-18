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Великодній пиріг зі шпинатом від Марко Черветті

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Сьогодні OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти великодніх страв.

Пропонуємо серію авторських рецептів.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт паскуаліно - традиційного великоднього пирога зі шпинатом, який готують в Італії.

Рецептом пирога поділився італійський кухар Марко Черветті.

Великодній пиріг зі шпинатом від Марко Черветті

ВЕЛИКОДНІЙ ПИРІГ ЗІ ШПИНАТОМ

Інгредієнти

  • свіжий шпинат - 1 кг,

  • листкове тісто - 1 кг,

  • яйця - 6 шт,

  • рикотта - 350 г,

  • пармезан - 50 г,

  • мелений мускатний горіх - 2 г,

  • сіль - 2 г,

  • перець - 2 г,

  • оливкова олія - 10 г.

Приготування

У велику каструлю наливаємо воду, додаємо дрібку солі. Відправляємо в каструлю вимитий шпинат. Доводимо до кипіння.

Поки вариться шпинат, займемося сиром. В іншу миску кладемо рікотту. Додаємо сіль і перець. Додаємо мускатний горіх і 2 яйця. Тепер додаємо тертий пармезан. Все перемішуємо.

Форму для випічки застиляємо пергаментом. Викладаємо у форму листкове тісто. Обов'язково формуємо високі борти.

Виймаємо шпинат з окропу. Даємо стекті рідини і залишаємо шпинат до повного охолодження.

Остиглий шпинат дрібно нарізаємо. Відправляємо його в миску з сиром. Додаємо до начинки оливкову олію, сіль та перець. Все ретельно перемішуємо. Викладаємо начинку на тісто. Формуємо у начинці три заглиблення і вбиваємо в ці заглиблення три сирих яйця.

Накриваємо пиріг тістом. Змащуємо пиріг збитим яйцем і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів. Приблизний час випікання 40-50 хвилин.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини Великдень рецепти
Теги
рецепт великодній стіл харчування свято
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