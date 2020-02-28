Великий піст 2020: страви, які зроблять раціон яскравіше і корисніше

Великий піст 2020 року припадає на дати з 2 березня по 18 квітня. За даними опитувань, в Україні майже третина населення дотримується цієї традиції повністю або частково.

OBOZREVATEL за допомогою дієтолога Марії Колповської підготував п'ять кулінарних ідей, які зроблять ваш пісний раціон різноманітнішим, яскравішим і кориснішим для здоров'я.

Ідея №1. Грибний фарш

Грибний фарш – смачний і корисний варіант страви до Великого посту

Ця страва на Великий піст готується дуже просто. Гриби промивають, відварюють 5-10 хвилин, відкидають на друшляк, а потім перетирають в блендері. До готового фаршу додають спеції і сіль за смаком, овочі або манну крупу. Використовуватися він може так само, як і звичайний м'ясний. З грибним фаршем роблять хінкалі і пельмені, лазанью і пасту, з них смажать котлети, додають у запіканки та розтягаї.

Гриби поєднують переваги і рослинної, і тваринної їжі. Вони містять багато білка, клітковини, вітамінів і мікроелементів.

Ідея №2. Горіхи і горіхові продукти

Страви з горіхів внесуть приємну і корисну різноманітність у пісне меню

Горіхи – це смачно і ситно, а ще з них буквально за кілька хвилин можна зробити молоко, вершки і навіть сир на Великий піст. Молоко і вершки готують, збиваючи перемелені горіхи з водою. Для молока беруть чотири частини води на одну частину горіхів, для вершків – дві частини води. Перед використанням отриману масу проціджують через суконку або марлю, складену у кілька шарів. Макуху, що залишилася після цього, можна висушити і змішати зі звичайною мукою, яка додається у випічку. Горіхове молоко застосовують у звичайних рецептах замість тваринного молока.

Щоб зробити горіховий сир, необхідно змішати вимочені у воді горіхи і рослинне масло у співвідношенні 3:1, вичавити в них сік половинки лимона, посолити, поперчити, додати пряні трави і ретельно змішати в блендері. Потім загорнути в суконку і покласти під прес на ніч. Сир готовий!

Ідея №3. Конопляна каша

Конопляна каша неймовірно корисна

Каша з конопляного насіння – ідеальне блюдо на Великий піст. Всупереч популярним міфам, насіння конопель не містить наркотичних речовин. Але в них є всі незамінні амінокислоти у поєднанні, яке можна порівняти з м'ясним білком.

В цьому плані конопляній каші поступається навіть гречка. А ще така каша дуже смачна, ситна і містить мікронутрієнти, які допоможуть поліпшити стан вашої шкіри, що особливо важливо на початку весни.

Ідея №4. Хумус і гуакамоле

Гуакамоле – це смачно, корисно і дуже красиво

А точніше – овочеві і бобові паштети. З різноманіття свіжих і заморожених овочів (гарбуз, брокколі, морква, спаржева квасоля) і бобових (нут, сочевиця, квасоля, маш) можна робити безліч смачних і оригінальних паштетів та інших блюд на Великий піст.

Овочі або бобові відварюють, збивають блендером, до них додають спеції, паприку, зелень, лимонний сік, рослинне масло і різні горіхи... Готово! Експериментуйте з поєднаннями і отримуйте кожного разу новий смак.

Ідея №5. Тофу і окара

Апетитний тофу до Великого посту можна приготувати самостійно

Тофу – це соєвий сир, а окара – це соєве молоко. Їх можна купити в магазині або зробити самостійно. Тофу замінює сир у салатах та інших стравах, а соєве молоко містить лецитин, аналогічний яєчному, тому використовується у різній випічці як замінник яєць.

Як зробити окара? Сою потрібно вимочити протягом доби, а потім відварити протягом пари годин, збити блендером, залити очищеною водою з розрахунку два літри води на кожні 600 грам соєвих бобів, перемішати і залишити на ніч. Вранці ще раз перемішати і процідити через суконку або марлю, складену у декілька шарів. Соєве молоко готове. Щоб приготувати з нього тофу, молоко необхідно закип'ятити, додати сік одного лимона, перемішати, а коли маса "створожиться", дати охолонути і процідити через марлю. Соєвий сир тофу до Великого посту готовий!

Також хочемо нагадати ще кілька правил для посту:

щоб не відчувати дефіцит в незамінних амінокислотах, поєднуйте в стравах до Великого посту бобові та зернові продукти,

щоб не нудьгувати на незвичній дієті, використовуйте в пісних стравах більше спецій і пряних трав.

Сподіваємося, що з нашими стравами ваш Великий піст стане смачнішим і кориснішим!

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