Великий піст 2019: топ-4 рецепти смачних пісних страв

У понеділок, 11 березня, у православних християн розпочався Великий піст, який триватиме до 27 квітня. Згідно з традиціями, на цей період потрібно виключити з меню м'ясо, рибу молоко і алкоголь. Але це не означає, що тепер ваш раціон стане нудним і несмачним.
Тому видання КП в Україні поділилося топ-4 рецептами найпростіших в приготуванні страв, які є і пісними, і водночас смачними.
Паста з помідорами та базиліком
Інгредієнти:
Паста з помідорами та базиліком
Фото: pomidorchik.com
0,5 пачки спагетті
4 шт. моркви
2 шт. ріпчастої цибулі
4 шт. помідорів
3-4 зубчики часнику
3-4 ст.л. рослинної олії
0,5 л. овочевого бульйону
за смаком сіль і цукор
пучок свіжого базиліка
Спосіб приготування:
Поріжте цибулю і моркву тонкою соломкою і злегка припустіть у рослинній олії. Потім наріжте помідори і відправте в ту ж сковороду — продовжуйте готувати кілька хвилин, поки вони не перетворяться на пюре.
Потім додайте до овочів трохи бульйону і тушкуйте під закритою кришкою ще близько 5 хвилин. Доведіть соус до смаку: додайте трохи солі, цукру, часнику і свіжого базиліку.
Зваріть спагеті і викладіть на тарілку. Полийте зверху томатно-базиліковим соусом і подавайте до столу.
Різотто з грибами
Інгредієнти:
Різотто з грибами
Фото: povarenok.ru
1 склянка рису
6-8 шт. помідорів чері
жменя печериць
жменя оливок без кісточок
0,5 шт. цибулі
0,5 л. овочевого бульйону
за смаком сіль і зелень
Спосіб приготування:
Обсмажте дрібно нарізану цибулю, потім засипте до неї промитий рис. Додайте близько чверті склянки гарячого бульйону і готуйте, перемішуючи, 2 хвилини.
Потім додайте до рису бульйон і варіть на повільному вогні до повної готовності. Посмажте гриби і помідори чері — додайте їх до рису разом з оливками.
Млинці на мінеральній воді
Інгредієнти:
Млинці на мінеральній воді
Фото: ivona.bigmir.net
1 пляшка мінеральної води
150-200 г борошна
1 ст.л. цукру
3 ст.л. рослинної олії
дрібка солі
Спосіб приготування:
Додайте в мінеральну воду невеликими порціями борошно — збийте. Потім, до готового тіста додайте сіль, цукор, рослинну олію і акуратно перемішайте.
Потім випікайте млинці на змащеній олією розпеченій сковороді. Подавайте їх з медом або варенням.
Грузинське лобіо
Інгредієнти:
Грузинське лобіо
Фото: bystryerecepty.ru
1 стакан червоної консервованої квасолі
0,5 склянки очищених волоських горіхів
3 зубчики часнику
3 ст.л. оливкової олії
за смаком: сіль, хмелі-сунелі, петрушка і кінза
Спосіб приготування:
Подрібніть волоські горіхи, потім дрібно наріжте кінзу і петрушку. Зубчик часнику роздушіть в часничниці.
Змішайте консервовану квасолю з подрібненими горіхами, додайте хмелі-сунелі, сіль, часник і заправте оливковою олією. Готову страву викладіть на тарілку і посипте рубаною зеленню.
Ще більше простих і корисних рецептів страв дивіться тут.
Раніше OBOZREVATEL, зібрав топ-3 простих дієтичних страви, які складаються з корисних і водночас смачних інгредієнтів.
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