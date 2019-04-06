Великий піст 2019: топ-4 рецепти смачних пісних страв

У понеділок, 11 березня, у православних християн розпочався Великий піст, який триватиме до 27 квітня. Згідно з традиціями, на цей період потрібно виключити з меню м'ясо, рибу молоко і алкоголь. Але це не означає, що тепер ваш раціон стане нудним і несмачним.

Тому видання КП в Україні поділилося топ-4 рецептами найпростіших в приготуванні страв, які є і пісними, і водночас смачними.

Паста з помідорами та базиліком

Інгредієнти:

Паста з помідорами та базиліком Фото: pomidorchik.com

0,5 пачки спагетті

4 шт. моркви

2 шт. ріпчастої цибулі

4 шт. помідорів

3-4 зубчики часнику

3-4 ст.л. рослинної олії

0,5 л. овочевого бульйону

за смаком сіль і цукор

пучок свіжого базиліка

Спосіб приготування:

Поріжте цибулю і моркву тонкою соломкою і злегка припустіть у рослинній олії. Потім наріжте помідори і відправте в ту ж сковороду — продовжуйте готувати кілька хвилин, поки вони не перетворяться на пюре.

Потім додайте до овочів трохи бульйону і тушкуйте під закритою кришкою ще близько 5 хвилин. Доведіть соус до смаку: додайте трохи солі, цукру, часнику і свіжого базиліку.

Зваріть спагеті і викладіть на тарілку. Полийте зверху томатно-базиліковим соусом і подавайте до столу.

Різотто з грибами

Інгредієнти:

Різотто з грибами Фото: povarenok.ru

1 склянка рису

6-8 шт. помідорів чері

жменя печериць

жменя оливок без кісточок

0,5 шт. цибулі

0,5 л. овочевого бульйону

за смаком сіль і зелень

Спосіб приготування:

Обсмажте дрібно нарізану цибулю, потім засипте до неї промитий рис. Додайте близько чверті склянки гарячого бульйону і готуйте, перемішуючи, 2 хвилини.

Потім додайте до рису бульйон і варіть на повільному вогні до повної готовності. Посмажте гриби і помідори чері — додайте їх до рису разом з оливками.

Млинці на мінеральній воді

Інгредієнти:

Млинці на мінеральній воді Фото: ivona.bigmir.net

1 пляшка мінеральної води

150-200 г борошна

1 ст.л. цукру

3 ст.л. рослинної олії

дрібка солі

Спосіб приготування:

Додайте в мінеральну воду невеликими порціями борошно — збийте. Потім, до готового тіста додайте сіль, цукор, рослинну олію і акуратно перемішайте.

Потім випікайте млинці на змащеній олією розпеченій сковороді. Подавайте їх з медом або варенням.

Грузинське лобіо

Інгредієнти:

Грузинське лобіо Фото: bystryerecepty.ru

1 стакан червоної консервованої квасолі

0,5 склянки очищених волоських горіхів

3 зубчики часнику

3 ст.л. оливкової олії

за смаком: сіль, хмелі-сунелі, петрушка і кінза

Спосіб приготування:

Подрібніть волоські горіхи, потім дрібно наріжте кінзу і петрушку. Зубчик часнику роздушіть в часничниці.

Змішайте консервовану квасолю з подрібненими горіхами, додайте хмелі-сунелі, сіль, часник і заправте оливковою олією. Готову страву викладіть на тарілку і посипте рубаною зеленню.

Ще більше простих і корисних рецептів страв дивіться тут.

Раніше OBOZREVATEL, зібрав топ-3 простих дієтичних страви, які складаються з корисних і водночас смачних інгредієнтів.

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