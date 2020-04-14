Великдень: страви інших країн, які ви можете приготувати у себе вдома

Великодній стіл сповнений традицій у всьому світі. У кожній країні є свої звичаї і кулінарні пристрасті, які виділяють її серед інших.

OBOZREVATEL пропонує вашій увазі ідеї страв, які ви можете приготувати самостійно, оновивши тим самим звичне пасхальне меню.

Англійські хрестові булочки Hot cross buns

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Однією з фірмових страв Пасхи є смачні гарячі булочки. Приправлені мускатним горіхом, зі смородиною і абрикосами, а потім покриті лимонної глазур'ю, вони відмінно підходять для домашнього приготування.

Інгредієнти:

1/2 склянки води (теплою, від 41 до 68 ° С)

2 упаковки (7-ми грамових) активних сухих дріжджів

1/2 склянки цукру

1 стакан молока (теплого, від 41 до 46 ° С)

1 чайна ложка солі

1/2 чайної ложки меленого мускатного горіха

1/4 склянки вершкового масла (розм'якшеного, еквівалентно 1/2 пачки)

6-6,5 чашок універсального борошна

3 яйця

1 чайна ложка ванільного екстракту

1/2 склянки сушеної смородини

1/2 склянки кураги (нарізаної)

Для змазування тіста:

1 яєчний білок

1 чайна ложка води

Для лимонної глазурі:

1 стакан кондитерського цукру

1 чайна ложка лимонного соку (свіжого)

1 чайна ложка лимонної цедри (тертої)

1,5 столової ложки молока

Приготування:

Булочки

1. Зберіть інгредієнти.

2. Вилийте теплу воду у велику миску, всипте дріжджі і 1 столову ложку цукру. Розмішайте до повного розчинення і дайте постояти близько 10 хвилин.

3. Додайте цукор, що залишився, тепле молоко, сіль, мускатний горіх і масло.

4. Додайте 3 склянки борошна і, використовуючи лопатеву мішалку міксера, збийте на середній швидкості до однорідної і еластичної маси, близько 5 хвилин.

5. Розбийте яйця по одному, збиваючи до однорідного стану після кожного додавання.

6. Додайте ваніль, смородину і абрикоси і ще 1 склянку борошна. Збивайте, поки все добре не розмішається, приблизно 1 хвилину.

7. Додайте борошно, що залишилося, по 1/2 склянки за раз, поки не утвориться м'яке тісто.

8. Викладіть тісто на злегка посипану борошном робочу поверхню і замісити до отримання однорідної і еластичної маси, близько 5 хвилин.

9. Помістіть тісто у велику змащену маслом миску і накрийте поліетиленовою плівкою. Дайте піднятися в теплому місці до подвоєння обсягу, приблизно від 1 до 1,5 години.

10. Вимішайте тісто. Накрийте перевернутої мискою і дайте постояти 10 хвилин.

11. Розділіть тісто на 24 рівних частини. Розкачайте кожну частину в гладкий шар. Покладіть шари на відстані близько 4 см на змащений маслом деко.

12. Дайте їм піднятися до подвоєння обсягу, приблизно від 25 до 30 хвилин.

13. Розігрійте духовку до 190 ° С.

14. Злегка змастіть сумішшю білка і води.

15. Гострим ножем розрізати хрест не більше ніж на 1,3 см в глибині кожної булочки.

16. Випікайте до золотисто-коричневого кольору близько 20-25 хвилин. Перекладіть їх на решітку і дайте охолонути.

Глазур

1. У невеликій мисці змішайте всі інгредієнти.

2. Покладіть глазур в кондитерський мішок, забезпечений невеликим плоским наконечником, і зробіть хрест на кожній булочці.

3. Дайте їм відстоятися не менше 20 хвилин, щоб глазур застигла перед подачею на стіл.

Американські булочки Parker House Rolls

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Домашня випічка набагато краще, ніж та, яку можна купити в магазині. Тим, хто хоче спробувати якийсь новий рецепт на Великдень, потрібно звернути увагу на ці булочки. Вони легкі й повітряні, а також мають прекрасний смак, який доповнить інші страви на великодньому столі.

Цей рецепт працює найкраще, якщо у вас великий міксер. Якщо немає, просто збивайте тісто дуже добре, поки додаєте борошно.

Інгредієнти:

1/2 склянки молока

1/2 склянки води

14 г сухих дріжджів

1/3 склянки вершкового масла (розтопленого плюс ще для змазування)

1 чайна ложка солі

3 столові ложки цукру

2 яйця

4, 5-5 чашок борошна

Приготування

1. Зберіть інгредієнти.

2. Нагрійте молоко і воду в маленькій каструлі на повільному вогні.

3. Змішайте 1/3 цієї суміші з сухими дріжджами в невеликій мисці і залиште до утворення бульбашок, близько 15 хвилин.

4. У великій мисці змішайте решту молочну суміш, розтоплене вершкове масло, сіль і цукор і збивайте, поки цукор не розчиниться.

5. Потім додайте збиті яйця і дріжджову суміш.

6. Додайте борошно по 1 склянці за раз, збиваючи на високій швидкості. Коли тісто стане занадто жорстким, щоб збивати, додайте в борошно борошно, що залишилося вручну, якщо необхідно, щоб вийшло більш м'яке тісто.

7. Виверніть на посипану борошном поверхню і вимісити 5 хвилин, поки не стане гладким і атласним.

8. Помістіть тісто в змащену маслом миску. Накрийте кришкою і дайте піднятися в теплому місці до подвоєння в розмірі - близько 1 години.

9. Вимісити тісто.

10. Розкачайте його на посипаній борошном поверхні до товщини 1,3 см і наріжте круглою формою для печива (8 см в діаметрі).

11. Змастіть кожен шматочок розтопленим маслом і складіть навпіл, щоб вийшли півкола. Злегка затисніть край, щоб булочки не розгорталася при підйомі.

12. Помістіть в дві змащені форми розміром 23 x 33 см, накрийте кришкою і дайте їм знову піднятися до подвоєння - близько 45 хвилин.

13. Випікайте булочки при 180 ° С протягом 20-25 хвилин або до золотистого кольору.

14. Дістаньте з форми і змастіть розтопленим маслом.

15. Подавайте разом зі смаженою на грилі стейком або шинкою.

Картопля Grand Mere: французьке блюдо до великоднього столу

Картопля Grand Mere – це особливий французький рецепт, який ідеально підходить для меню на Великдень. Поєднання ніжного картоплі, вершків, гірчиці, часнику, вершкового масла і сиру пармезан злилося воєдино, щоб зробити один з кращих гарнірів. Незалежно від того, чи готуєте ви шинку, ростбіф, смажену курку, індичку або просто м'ясний рулет, цей рецепт доповнить будь-яку страву і перетворить на щось особливе.

Інгредієнти

8 картоплин (очищених і нарізаних на скибочки товщиною 3 мм)

1 ч. л. солі

0,5 ч. л. білого перцю

2,5 склянки збитих вершків

0,5 склянки молока

3 ст. л. діжонськой гірчиці

3 зубчики часнику (в фарш)

3 ст. л. масла

1/3 склянки сиру Пармезан (тертого)

Приготування:

1. Підготуйте інгредієнти і розігрійте духовку до 180ºC.

2. Викладіть нарізану картоплю в змащену маслом скляну форму для запікання (розміром 23x33 см), приправте сіллю і білим перцем за смаком.

3. Змішайте вершки, молоко, гірчицю, часник і масло в каструлі і нагрівайте до температури кипіння на середньому вогні, часто помішуючи.

4. Вилийте гарячу суміш вершків поверх картоплі.

5. Накрийте кришкою або фольгою, запікайте протягом 1 години.

6. Зніміть кришку і рівномірно заправте картоплю тертим сиром Пармезан.

7. Поверніть в духовку і запікайте протягом 30-40 хвилин або поки картопля не стане м'якою, а сир стане золотаво-коричньового кольору.

8. Подавайте до столу і насолоджуйтеся !

Поради:

Ви можете використовувати будь-який вид картоплі. Однак, якщо говорити точніше, червонувато-коричневий – кращий вибір. Також спробуйте сорт Юкон Голд (Yukon Gold) для красивого жовтого кольору і ще більш маслянистого смаку. Не використовуйте охолоджену нарізану картоплю, яка готова до запікання – вона погано вбирає вершки. Крім того, справжні збиті вершки забезпечують найкращі результати.

Картопляний Кугель: класичний кошерний рецепт, який легко приготувати вдома

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Картопляний Кугель, іноді званий картопляним пудингом, є основним святковим блюдом в східно-європейської (ашкеназской) єврейської кухні. Цей кошерний рецепт без молока (parve), приготований з картоплі, цибулі та яєць, є класичним.

Кращі картопляні Кугелі ніжні всередині та хрусткі зовні. Це ідеальний гарнір для смаженої курки або грудинки. Існує також безліч смачних варіацій картопляного Кугеля, деякі з яких включають моркву, цукіні, часник або інші овочі. Але для багатьох людей ніщо не зрівняється з Кугель, приготованим за класичним рецептом.

Інгредієнти:

8 середніх картоплин

2 цибулини

6 яєць

0,5 склянки олії

4 ст. л. універсального борошна

1 ст. л. солі

0,5-1 ч. л. перцю

За бажанням: сметана і нарізана зелена цибуля

Приготування:

1. Підготуйте інгредієнти.

2. Нагрійте духовку до 200ºC. Змастіть маслом форму для запікання розміром 33x23x5 см.

3. Використовуючи велику тертку або кухонний комбайн, оснащений подрібнюючим диском, натріть картоплю і цибулю.

4. Дайте постояти 3-5 хвилин, потім помістіть в друшляк або чистий рушник і вичавіть надлишки рідини.

5. У великій мисці збийте яйця, масло, борошно, сіль і перець.

6. Додайте натерту раніше картоплю і цибулю. Перемішайте великою ложкою до однорідного стану.

7. Вилийте рідке тісто в підготовлену форму і розрівняйте поверхню за допомогою лопатки.

8. Випікайте Кугель у відкритому вигляді в розігрітій духовці протягом 1 години або до золотистого кольору зверху. Коли кугель готовий, кухонний ніж, вставлений в центр, повинен вийти чистим.

9. Дайте трохи охолонути, а потім наріжте на квадрати.

10. Подавайте з ложкою сметани і при бажанні посипте цибулею.

11. Насолоджуйтесь!