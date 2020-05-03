Веганський суп-пюре з фалафелем ⠀

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Своїм рецептом в Instagram поділився фуд-блогер, веган Михайло Vegan.

КАРТОПЛЯНИЙ СУП-ПЮРЕ З ФАЛАФЕЛЕМ

Інгрідієнти

оливкова олія - 2 ст. л,

ріпчаста цибуля - 0,5 шт,

борошно - 2 ст. л,

овочевий бульйон - 375 мл,

немолоко 1,5% - 375 мл,

сіль - 0,5 ч. л,

мелений чорний перець - 1/4 ч.л,

картопля - 450 гр,

лимонний сік - 1 ст. л.

Приготування

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Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. У сотейник або каструлю наливаємо оливкову олію і обсмажуємо нарізану цибулю до м'якого стану. Додаємо до цибулі борошно, все перемішуємо і готуємо 1-2 хвилини.

Як тільки-но цибуля і борошно з'єднаються, вливаємо в сотейник овочевий бульйон, злегка зменшуємо вогонь і все ретельно перемішуємо. Додаємо в сотейник немолоко, сіль і перець.

Картоплю чистимо, миємо й нарізаємо дрібними кубиками. Відправляємо нарізану картоплю в каструлю до решти інгредієнтів. Доводимо суп до кипіння, накриваємо каструлю кришкою і готуємо нашу страву на мінімальному вогні до повної готовності картоплі.

Як тільки-но картопля буде готова, знімаємо каструлю з вогню і вливаємо в суп лимонний сік. За допомогою блендера перебиваємо суп до стану пюре. Суп подаємо з фалафелем та свіжою зеленню.

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Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока

"Страва містить багато вуглеводів. Якщо планується активний день і ви впевнені, що усі калорії з картоплі підуть в топку м'язової маси – тоді можете сміливо вживати. Але тільки в першій половині дня!"

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