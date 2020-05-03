Веганський суп-пюре з фалафелем ⠀

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які стали особливо популярні в період карантину.
Своїм рецептом в Instagram поділився фуд-блогер, веган Михайло Vegan.
КАРТОПЛЯНИЙ СУП-ПЮРЕ З ФАЛАФЕЛЕМ
Інгрідієнти
оливкова олія - 2 ст. л,
ріпчаста цибуля - 0,5 шт,
борошно - 2 ст. л,
овочевий бульйон - 375 мл,
немолоко 1,5% - 375 мл,
сіль - 0,5 ч. л,
мелений чорний перець - 1/4 ч.л,
картопля - 450 гр,
лимонний сік - 1 ст. л.
Приготування
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Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. У сотейник або каструлю наливаємо оливкову олію і обсмажуємо нарізану цибулю до м'якого стану. Додаємо до цибулі борошно, все перемішуємо і готуємо 1-2 хвилини.
Як тільки-но цибуля і борошно з'єднаються, вливаємо в сотейник овочевий бульйон, злегка зменшуємо вогонь і все ретельно перемішуємо. Додаємо в сотейник немолоко, сіль і перець.
Картоплю чистимо, миємо й нарізаємо дрібними кубиками. Відправляємо нарізану картоплю в каструлю до решти інгредієнтів. Доводимо суп до кипіння, накриваємо каструлю кришкою і готуємо нашу страву на мінімальному вогні до повної готовності картоплі.
Як тільки-но картопля буде готова, знімаємо каструлю з вогню і вливаємо в суп лимонний сік. За допомогою блендера перебиваємо суп до стану пюре. Суп подаємо з фалафелем та свіжою зеленню.
Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока
"Страва містить багато вуглеводів. Якщо планується активний день і ви впевнені, що усі калорії з картоплі підуть в топку м'язової маси – тоді можете сміливо вживати. Але тільки в першій половині дня!"
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