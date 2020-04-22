Веганська шаурма з овочами

Олена Коваленко FoodOboz 09:00, 22.04.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Фірмовим рецептом веганскої шаурми зі своїми шанувальниками поділився Євген Літвінкович - білоруський автор і виконавець, супер-фіналіст шоу "Україна має талант" в 2012 році і супер-фіналіст шоу "Х фактор" в 2013 році.

ВЕГАНСЬКА ШАУРМА З ОВОЧАМИ

Інгредієнти

  • лаваш - 4 листи,

  • овочева суміш "Мексиканська" - 400г,

  • мед - 30г,

  • гірчиця "Американська" - 30г,

  • оливкова олія - 50мл.

Приготування

На сковороду наливаємо оливкову олію і злегка обсмажуємо заморожену мексиканську суміш. Попередньо розморожувати овочі не потрібно. Смажимо овочі до готовності.

У невеликій тарілці змішуємо гірчицю, мед та оливкову олію. Підсмажені овочі викладаємо на лаваш, поливаємо соусом і загортаємо у вигляді конверта. Підсмажуємо лаваш з начинкою на розігрітій сковороді до легкої рум'яної скоринки.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.

З цікавими рецептами страв з сиру і коментарями дієтологів до них, ви можете ознайомитися тут.

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

"Помстимося!" З'ясувалися нові деталі про загиблого на Донбасі українського героя

Плакало все село: на Буковині попрощалися з померлими від COVID-19 братами

Для Росії наступають непрості часи, навіть СРСР був у кращому становищі

"Українське змінилося на "какая разніца": у Порошенка нагадали про "здобутки" Зеленського за рік президентства

"Живеться жахливо, у боргах мов у реп'яхах!" Українці дорікнули Зеленському за "епоху бідності"