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Веганська шаурма з овочами

1.1т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Фірмовим рецептом веганскої шаурми зі своїми шанувальниками поділився Євген Літвінкович - білоруський автор і виконавець, супер-фіналіст шоу "Україна має талант" в 2012 році і супер-фіналіст шоу "Х фактор" в 2013 році.

Веганська шаурма з овочами

ВЕГАНСЬКА ШАУРМА З ОВОЧАМИ

Інгредієнти

  • лаваш - 4 листи,

  • овочева суміш "Мексиканська" - 400г,

  • мед - 30г,

  • гірчиця "Американська" - 30г,

  • оливкова олія - 50мл.

Приготування

На сковороду наливаємо оливкову олію і злегка обсмажуємо заморожену мексиканську суміш. Попередньо розморожувати овочі не потрібно. Смажимо овочі до готовності.

У невеликій тарілці змішуємо гірчицю, мед та оливкову олію. Підсмажені овочі викладаємо на лаваш, поливаємо соусом і загортаємо у вигляді конверта. Підсмажуємо лаваш з начинкою на розігрітій сковороді до легкої рум'яної скоринки.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування продукти
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