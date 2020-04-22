OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Фірмовим рецептом веганскої шаурми зі своїми шанувальниками поділився Євген Літвінкович - білоруський автор і виконавець, супер-фіналіст шоу "Україна має талант" в 2012 році і супер-фіналіст шоу "Х фактор" в 2013 році.

ВЕГАНСЬКА ШАУРМА З ОВОЧАМИ

Інгредієнти

лаваш - 4 листи,

овочева суміш "Мексиканська" - 400г,

мед - 30г,

гірчиця "Американська" - 30г,

оливкова олія - 50мл.

Приготування

На сковороду наливаємо оливкову олію і злегка обсмажуємо заморожену мексиканську суміш. Попередньо розморожувати овочі не потрібно. Смажимо овочі до готовності.

У невеликій тарілці змішуємо гірчицю, мед та оливкову олію. Підсмажені овочі викладаємо на лаваш, поливаємо соусом і загортаємо у вигляді конверта. Підсмажуємо лаваш з начинкою на розігрітій сковороді до легкої рум'яної скоринки.

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