Вегани напали на McDonald's і поплатилися

Група активно налаштованих веганів попалася під час нападу на м'ясні лавки і магазини. Як повідомляється поліцією міста Лілль, активісти діяли з квітня по серпень 2018 року. На їхньому рахунку вже 15 подібних випадків. В основному "жертвами" веганів ставали м'ясні ресторани, рибні лавки, магазини з продажу сиру і McDonald's.

Докази і сліди ДНК, які були знайдені в одному з ресторанів і стали однією з причин для висунення звинувачень. У будинках підозрюваних також були проведені обшуки. Двоє з обвинувачених отримали шість місяців заочного ув'язнення, ще двом дали шість і десять місяців в'язниці.

Як з'ясувалося пізніше, нападники дійсно належали до однієї веганскої групі і таким чином хотіли висловити свій протест проти продажу м'яса. Активісти розбивали вітрини магазинів, обливали фальшивою кров'ю стіни і залишали послання: "Stop Speciesism". Подібні написи вегани використовують у своїй кампанії на захист тварин. Під час допиту затримані ніяк не прокоментували причину і мотиви своїх вчинків.

За словами Французької асоціації м'ясників, в 2018 році було скоєно близько 50 нападів на м'ясні магазини і це відбувалося не тільки в Ліллі. Надалі власники м'ясних крамниць звернулися до міністра внутрішніх справ Франції Жерара Коллона з вимогою про захист. У своєму відкритому листі до чиновника вони попросили вжити заходів по відношенню до веганів і врегулювати ситуацію якомога швидше.

Якщо ви не веган вам точно припадуть до смаку рецепти страв зі свинини, яловичини і курки.

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