Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Вегани напали на McDonald's і поплатилися

304Читати матеріал російською

Група активно налаштованих веганів попалася під час нападу на м'ясні лавки і магазини. Як повідомляється поліцією міста Лілль, активісти діяли з квітня по серпень 2018 року. На їхньому рахунку вже 15 подібних випадків. В основному "жертвами" веганів ставали м'ясні ресторани, рибні лавки, магазини з продажу сиру і McDonald's.

Докази і сліди ДНК, які були знайдені в одному з ресторанів і стали однією з причин для висунення звинувачень. У будинках підозрюваних також були проведені обшуки. Двоє з обвинувачених отримали шість місяців заочного ув'язнення, ще двом дали шість і десять місяців в'язниці.

Вегани напали на McDonald's і поплатилися

Як з'ясувалося пізніше, нападники дійсно належали до однієї веганскої групі і таким чином хотіли висловити свій протест проти продажу м'яса. Активісти розбивали вітрини магазинів, обливали фальшивою кров'ю стіни і залишали послання: "Stop Speciesism". Подібні написи вегани використовують у своїй кампанії на захист тварин. Під час допиту затримані ніяк не прокоментували причину і мотиви своїх вчинків.

За словами Французької асоціації м'ясників, в 2018 році було скоєно близько 50 нападів на м'ясні магазини і це відбувалося не тільки в Ліллі. Надалі власники м'ясних крамниць звернулися до міністра внутрішніх справ Франції Жерара Коллона з вимогою про захист. У своєму відкритому листі до чиновника вони попросили вжити заходів по відношенню до веганів і врегулювати ситуацію якомога швидше.

Якщо ви не веган вам точно припадуть до смаку рецепти страв зі свинини, яловичини і курки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані