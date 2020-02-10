Вечеря на День святого Валентина по-італійськи: простий рецепт

Питання, як швидко і просто приготувати дивовижну вечерю на День святого Валентина для своєї другої половинки, мучить багатьох напередодні 14 лютого.

FoodOboz пропонує рецепт відмінного різотто в мультиварці.

Ця страва італійської кухні є рисом з м'яким вершковим смаком, до якого за смаком можуть додавати різні овочі і морепродукти.

Якщо ж Вам не подобається італійська кухня, дивіться простий рецепт грузинського чахохбілі з аджикою і вином

Є маса різних способів приготування різотто, але ми пропонуємо один з найпростіших, з яким впорається навіть новачок в кулінарії.

Для цього Вам знадобиться курка, рис, біле вино, масло, сир, цибуля, спеції, і близько 40 хвилин часу.

Правильні пропорції продуктів і покроковий рецепт різотто з куркою і вином в мультиварці дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz пропонував рецепт приголомшливого курячого сальтисона, - готувати його набагато простіше, ніж здається.

А на десерт можна подати смачний меренговий рулет, приготований за нашим рецептом.

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